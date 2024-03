Questo strumento permetterà ai cecchini di diventare invisibili

L'innovazione non si ferma mai, specialmente quando si tratta di affinare l'arte della guerra. Nel contesto di questa eterna ricerca, emerge una novità destinata a cambiare le dinamiche sul campo di battaglia: il mirino termico HISS HD, presentato dall'azienda Teledyne FLIR in occasione dell'annuale SHOT Show di Las Vegas.

Questo evento, una fiera dedicata agli appassionati di armi da fuoco, caccia e sport all'aperto, ha fatto da palcoscenico per svelare una tecnologia che promette di rendere i cecchini capaci di colpire bersagli a distanze senza precedenti rimanendo completamente nascosti.

La figura del cecchino, spesso romantizzata nei film o nei videogiochi, è quella di un killer invisibile, capace di eliminare il nemico da chilometri di distanza grazie a strumentazioni di precisione e alta tecnologia. Il dilemma principale per questi tiratori scelti risiede nel determinare l'efficacia del proprio tiro da così lontano, una sfida tradizionalmente affrontata con l'uso di proiettili traccianti. Tuttavia, se il tracciante è visibile al cecchino, lo è anche al nemico, esponendo la propria posizione.

La soluzione a questo problema si trova nei mirini termici raffreddati, una tecnologia che permette di seguire i proiettili grazie a una telecamera che abbassa la temperatura del sensore a livelli criogenici. Questo abbassamento drastico della temperatura riduce il rumore termico, migliorando significativamente la risoluzione delle immagini e permettendo di osservare i proiettili una volta che hanno rallentato, mantenendo il cecchino nell'ombra.

Il mirino HISS HD si distingue per la sua capacità di mantenere un'immagine nitida a distanze incredibili, offrendo una precisione tale da distinguere i movimenti del braccio di un soldato nemico a più di un miglio di distanza, sia di giorno che di notte (come se non bastasse, potrebbero usare anche un mantello invisibile in stile Harry Potter).

Impermeabile, leggero e con autofocus, questo dispositivo si afferma come la scelta senza eguali per i tiratori di precisione, fornendo uno strumento aggiuntivo per la sorveglianza e l'analisi tattica del campo di battaglia senza compromettere la posizione del cecchino.