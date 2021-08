Sostituire le fastidiose e invasive iniezioni? Sì, grazie a capsule orali rivoluzionarie

I progressi delle scienze mediche stanno trasformando sia le metodiche di analisi su disturbi e patologie che la somministrazione di molecole terapeutiche. Ricercatori del MIT, a seguito dello sviluppo di molecole dall’alto potenziale terapeutico, stanno sviluppando un sistema di somministrazione che potrebbe sostituire le fastidiose iniezioni.

Un team di ricerca, costituito da scienziati del MIT, del Brigham and Women's Hospital e del Novo Nordisk, sta progettando un sistema in grado di indirizzare farmaci e molecole benefiche in punti specifici, senza la necessità di ricorrere alle iniezioni. Il sistema si basa su una capsula contenente il farmaco, che va semplicemente ingerita.

In merito alla posologia dell’innovativo medicamento, Giovanni Traverso, ricercatore del MIT, ha dichiarato "Se possiamo rendere più facile per i pazienti assumere i loro farmaci, allora è più probabile che li prendano e gli operatori sanitari saranno più propensi ad adottare terapie note per essere efficaci".

Attraverso questa capsula, secondo gli studiosi, sarà possibile somministrare efficacemente i cosiddetti anticorpi monoclonali(che imitano l'azione delle immunoglobuline del sistema immunitario) e molecole come l’insulina (prodotta dalle cellule del pancreas). L’innovativa micro-strumentazione, inoltre, permetterà di bypassare le problematiche correlate al tratto orale e gastrico, così da permettere agli eccipienti farmacologici di raggiungere il punto di iniezione, senza essere alterati dall’acidità dei succhi gastrici e dagli enzimi contenutivi.

Una volta ingoiata, la capsula scivola come farebbe un normale boccone di cibo, viaggia nell’esofago e giunge nello stomaco. Arrivata nell’ambiente gastrico, grazie alla sua peculiare forma, riesce a raddrizzarsi e ad aderire al punto specifico.

La capsula, grande pochi centimetri, è dotata di uno strato zuccherino che avvolge il liquido da somministrare. Al di sopra di questo pellet è presente uno stantuffo che, una volta ingerita la capsula e conseguentemente allo scioglimento dello strato zuccherino, spinge il liquido in un piccolo ago, il quale lo inietta nella mucosa gastrica. Una volta ultimato il processo, l’ago viene riportato in posizione da un altro stantuffo, così da essere facilmente espulso dalla porzione terminale del tratto digerente.

Uno degli obiettivi dei ricercatori è quello di utilizzare questa tecnologia per somministrare più facilmente gli anticorpi monoclonali, in grado di contrastare una serie di malattie, come tumori e patologie autoimmuni. Per questi anticorpi, dato il loro alto grado di mono-specificità, l’iniezione parenterale risulta posologicamente svantaggiosa e la nuova procedura di somministrazione potrebbe potenziarne l’efficacia.

I ricercatori sono entusiasti per la potenzialità di questo nuovo approccio, che potrà consentire un aumento delle dosi degli eccipienti farmacologici somministrati per via orale.

"Anche se siamo ancora agli inizi, riteniamo che questo dispositivo abbia il potenziale per trasformare i regimi di trattamento in una vasta gamma di aree terapeutiche" conclude Ulrik Rahbek, vicepresidente di Novo Nordisk.