Lo strumento di tortura più macabro della storia probabilmente non è mai esistito

Se vi capita di bazzicare in musei e luoghi storici sarete sicuramente incappati in qualche strumento di tortura. Senza ombra di dubbio, ricorderete gli arnesi volti alla castrazione che un tempo venivano impiegati, ma oggi non parleremo di quelli. È di ferro, ha la sagoma di una persona e assomiglia ad un armadio con degli spuntoni all’interno...

Stiamo parlando delle “Fanciulle di Ferro”, conosciute nel mondo come “Iron Maiden”.

L'uso medioevale diffuso delle fanciulle di ferro è frutto di un rivisitazionismo del XVIII secolo, rafforzato dalle percezioni del Medioevo come un'era di decadenza morale, spirituale e tecnologica. Ma l'idea di dispositivi simili a una fanciulla di ferro esiste da migliaia di anni, anche se le prove del loro uso effettivo sono fallaci.

La sfortunata vittima della tortura sarebbe stata obbligata ad entrare in questo armadio del terrore, dopodiché la porta munita di puntoni si sarebbe chiusa. Le punte erano presumibilmente corte e posizionate in modo tale che la vittima non sarebbe morta rapidamente, ma sarebbe morta dissanguata nel tempo. Inquietante, vero?

E fondamentalmente di fantasia, come l'Aquila di Sangue vichinga. Il primo riferimento storico alla fanciulla di ferro risale alla fine del 1700. Il filosofo tedesco Johann Philipp Siebenkees scrisse della presunta esecuzione di un falsario di monete nel 1515 da parte di una fanciulla di ferro nella città di Norimberga.

Tuttavia, Siebenkees non è stato il primo a inventare una terribile scatola piena di chiodi come dispositivo di tortura. "La città di Dio", un libro latino di filosofia cristiana scritto nel V secolo d.C., racconta una storia di tortura del generale romano Marco Attilio Regolo, che fu rinchiuso in una scatola tempestata di chiodi.

Lo storico greco Polibio, vissuto intorno al 100 a.C., diffuse una storia correlata. Polibio affermò che il tiranno spartano Nabis costruì un macchinario dalle fattezze di sua moglie Apega. Quando un cittadino si rifiutava di pagare le vessazioni, Nabis cacciava la finta moglie.

È difficile dire se qualcosa di tutto ciò sia vero ma l'idea di dispositivi simili a fanciulle di ferro chiaramente non ha avuto origine nel Medioevo. Il periodo è stato ingiustamente associato anche ad altri elaborati strumenti di tortura, ha affermato Peter Konieczny, editore della rivista Medieval Warfare.

Parlando dell'Iraq, quel paese fornisce mito della fanciulla di ferro. Nel 2003, Time Magazine ha riportato la scoperta di una vera fanciulla di ferro nel complesso del Comitato olimpico nazionale iracheno a Baghdad. Il figlio di Saddam Hussein, Uday Hussein, un tempo era il capo del comitato e della federazione calcistica del paese, e gli atleti hanno riferito che avrebbe umiliato, picchiato e torturato i giocatori meno performanti.

Sapete qual è l'equivalente di una fanciulla di ferro per un pesciolino? Una boccia di vetro.