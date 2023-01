Una nuova struttura anatomica scoperta nel cervello, ecco di che si tratta

Il nostro cervello è davvero incredibile e pieno di segreti ancora da svelare. Non sorprende, quindi, se nella rivista Science degli scienziati abbiano discusso della scoperta di una nuova struttura anatomica trovata recentemente nella nostra materia grigia. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta!

Si sta parlando di uno strato di tessuto, chiamato "membrana linfatica subaracnoidea" (SLYM), che svolge un ruolo importante sia nello smaltimento dei rifiuti del cervello che nel sistema immunitario. Il suo compito è duplice: funge da barriera protettiva e ospita delle importanti cellule immunitarie.

La membrana in questione è stata osservata per la prima volta nei topi e da allora anche nei cervelli umani. Con uno spessore di poche cellule è situata in mezzo a una delle quattro membrane tra il cranio e il cervello: la dura madre, l'aracnoide e la pia madre, che insieme costituiscono lo strato meningeo.

È probabile che la nuova membrana linfatica subaracnoidea faccia parte del sistema glinfatico, ovvero una rete responsabile della rimozione dei rifiuti nel cervello. “La scoperta di una nuova struttura anatomica che segrega e aiuta a controllare il flusso del liquido cerebrospinale (CSF) ci fornisce una visione maggiore del ruolo sofisticato che il CSF svolge non solo nel trasporto e nella rimozione dei rifiuti dal cervello, ma anche nel sostenere le sue difese immunitarie", afferma Maiken Nedergaard, uno degli autori del nuovo studio.

La nuova scoperta potrebbe avere implicazioni per lo studio di lesioni cerebrali e malattie come la sclerosi multipla e l'Alzheimer poiché questa nuova struttura potrebbe influenzare una serie di condizioni cerebrali.