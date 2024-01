Questa struttura cosmica è così grande che gli scienziati non la capiscono

A nove miliardi di anni luce dalla Terra, gli astronomi hanno scoperto una struttura cosmica di proporzioni inimmaginabili, nota come il "Big Ring". Questa megastruttura, con un diametro di 1,3 miliardi di anni luce, sfida le attuali teorie cosmologiche. Per farvi capire, se fosse visibile a occhio nudo, sarebbe grande quanto quindici lune piene.

La scoperta, ancora non pubblicata, è stata presentata alla riunione annuale dell'American Astronomical Society. La ricerca , guidata dall'astronoma Alexia Lopez dell'Università di Central Lancashire in Inghilterra, ha utilizzato dati sui quasar dallo Sloan Digital Sky Survey.

Questi oggetti estremamente luminosi hanno rivelato galassie distanti e nascoste, permettendo a Lopez di applicare un algoritmo statistico per rilevare potenziali strutture, portando alla scoperta del Big Ring (non sarebbe la prima di questo genere). La rilevanza di questa scoperta risiede nel fatto che contraddice il principio cosmologico, secondo il quale l'universo, su larga scala, dovrebbe essere omogeneo.

In base a questa comprensione, non dovrebbero esistere strutture più grandi di 1,2 miliardi di anni luce, poiché l'universo non è abbastanza vecchio per permettere la loro formazione. Il Big Ring però non è l'unica struttura di queste dimensioni; la più grande e nota è la Hercules-Corona Borealis Great Wall, un superammasso di galassie che si pensa sia lungo 10 miliardi di anni luce.

Jenny Wagner, cosmologa presso il Bahamas Advanced Study Institute and Conferences, ha affermato che il Big Ring non sembra essere un semplice allineamento casuale. Lopez sostiene che queste megastrutture non possono essere ignorate a lungo e richiedono una revisione completa o un'espansione del modello standard della cosmologia.