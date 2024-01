La struttura della famiglia è destinata a cambiare in futuro, ecco come

Una ricerca pubblicata dal Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) ha svelato che la struttura delle famiglie subirà un cambiamento radicale nei prossimi decenni. Secondo lo studio, le persone avranno un numero minore di parenti nel corso della vita e una struttura familiare molto diversa rispetto a quella attuale.

Si prevede che si avranno meno cugini, nipoti e pronipoti, ma più bisnonni e nonni. Questo cambiamento potrebbe creare sfide significative per i nostri sistemi di supporto sociale. Il team di ricerca, in collaborazione con studiosi in Argentina e nei Paesi Bassi, ha scoperto che il numero di parenti di un individuo diminuirà di almeno il 35% nel prossimo futuro.

Ad esempio, nel 1950, una donna di 65 anni aveva in media 41 parenti viventi, mentre nel 2095 una donna della stessa età ne avrà solo 25. La ricerca si è basata su dati storici e proiezioni del 2022 della World Population Prospects delle Nazioni Unite. La diminuzione della dimensione media delle famiglie è attribuita a una fertilità più bassa e tardiva (ecco il paese che ha il tasso più basso di tutti).

La più grande riduzione si prevede in America Latina e nei Caraibi, dove una donna di 65 anni passerà da 56 parenti nel 1950 a soli 18,3 nel 2095, una diminuzione del 67%. Invece, in luoghi come gli Stati Uniti e l'Europa, dove le strutture familiari sono già piccole, i cambiamenti non saranno così significativi (soprattutto in Italia). I ricercatori prevedono che le reti familiari diventeranno più "verticali" nel tempo, con una struttura di parentela composta principalmente da (bis)nonni, genitori, figli e (bis)nipoti.

Inoltre, le reti di parentela invecchieranno notevolmente, con un divario di età maggiore tra gli individui e i loro parenti nel prossimo futuro. Ciò porterà a reti familiari non solo più piccole ma anche più anziane. Mentre ci saranno più nonni e bisnonni in futuro, ciò non necessariamente aiuterà ad alleggerire il carico di cura dei bambini per i genitori, poiché anche questi parenti più anziani potrebbero aver bisogno di cure.

Gli autori dello studio concludono che gli individui del futuro dovranno affrontare una crescente domanda di assistenza informale da parte dei parenti in tutto il mondo, sebbene con notevoli variazioni regionali. I risultati supportano la necessità di maggiori investimenti nella cura dei bambini e degli anziani per alleviare il carico delle persone che invecchiano con meno risorse di parentela su cui fare affidamento.