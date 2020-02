Questa potrebbe essere la struttura in legno più antica del mondo

Nonostante possa sembrare una fatiscente e vecchia cassa, quella che state osservando potrebbe essere la struttura in legno più antica del mondo: un pozzo antico 7.275 anni.

"Secondo i nostri risultati, basati in particolare su dati dendrocronologici, possiamo dire che i tronchi d'albero per il legno utilizzato furono abbattuti negli anni 5255 e 5256 a.C.", spiega l'archeologo Jaroslav Peška del Centro archeologico Olomouc nella Repubblica Ceca. "Gli anelli sui tronchi ci consentono di dare una stima precisa su quando furono abbattuti gli alberi."

Il pozzo è stato scoperto vicino alla città di Ostrov nel 2018 durante la costruzione di un'autostrada. Sono stati rinvenuti anche alcuni frammenti di ceramica risalenti al Neolitico. La struttura è quadrata, misura 80x80 centimetri ed è alta 140 centimetri. Anche in condizioni di ristagno d'acqua, lo stato di conservazione del legno trovato è eccezionale, e mostrava ancora i segni dagli strumenti utilizzati per modellare ogni pezzo.

"La costruzione di questo pozzo è unica", afferma Peška. "Presenta segni di tecniche di costruzione utilizzate nell'età del bronzo e del ferro e persino nell'età romana. Non avevamo idea che i primi agricoltori, che avevano solo strumenti fatti di pietra, ossa o legno, fossero in grado di elaborare la superficie di tronchi abbattuti con tale precisione." È importante notare che il pozzo non è stato definitivamente confermato come la più antica struttura in legno esistente. Ci sono oltre 40 di questi pozzi conosciuti in Europa risalenti ad un periodo di tempo simile. Si pensa addirittura che alcuni siano precedenti: uno di Tiszakürt, in Ungheria, potrebbe essere stato costruito tra il 5600 e il 5400 a.C.

Secondo il team, tuttavia, questi non sono stati datati usando la tecnica della dendrocronologia e quindi i risultati sono meno affidabili. La costruzione di strutture del genere, comunque, rimane un'impresa incredibile per l'epoca.