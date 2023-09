Questa struttura in legno è stata costruita prima dell'emergere della nostra specie

Un vero e proprio enigma che potrebbe riscrivere la storia dell'umanità: un mistero sepolto nel tempo e nascosto nelle profondità della terra. Ebbene, una scoperta straordinaria è stata fatta presso le cascate di Kalambo, in Zambia, dove un team di archeologi ha rinvenuto due tronchi di legno intrecciati, vecchi mezzo milione di anni.

Questi reperti potrebbero essere la prova di una tecnologia del legno avanzata, in un'epoca in cui si pensava che gli strumenti di pietra fossero l'apice dell'ingegno umano. Larry Barham, archeologo dell'Università di Liverpool e leader del progetto "Deep Roots of Humanity", ha dichiarato che questa scoperta ha cambiato il modo in cui pensa ai nostri antenati.

Dimenticate l'etichetta "Età della Pietra"; questi individui hanno utilizzato la loro intelligenza, immaginazione e abilità per creare qualcosa di completamente nuovo, qualcosa che non era mai esistito prima. Questi tronchi, lavorati con segni di taglio, raschiatura e forse anche bruciatura, potrebbero essere stati parte di una struttura permanente, come una piattaforma o un edificio, suggerendo che gli antichi abitanti possano essere stati più stanziali di quanto si pensasse.

La datazione alla luminescenza stimolata da infrarossi ha rivelato che i tronchi potrebbero essere stati creati circa 450-500 mila anni fa, ben prima dell'emergere della nostra specie. La scoperta potrebbe quindi gettare nuova luce non solo sulla tecnologia, ma anche sulle abitudini di vita e sulla cultura dei nostri lontani antenati, rendendo il sito delle cascate di Kalambo un tesoro archeologico di inestimabile valore.