Strutture dimenticate sono state scoperte a Machu Picchu

Machu Picchu è sicuramente uno dei luoghi più affascinanti da visitare in Sud America. Questo posto non è soltanto per viaggiatori e turisti curiosi, ma è anche un grande centro di scoperte archeologiche e studi condotti dagli esperti. Un nuovo documento ci mostra, infatti, che Machu Picchu ha ancora molte storie da raccontare.

Un team di archeologi dell'Università di Varsavia ha utilizzato droni e laser per esplorare l'area intorno al complesso inca Chachabamba. Qui hanno trovato una dozzina di piccole strutture precedentemente sconosciute erette secondo un particolare schema circolare e rettangolare lungo i margini del complesso (Machu Picchu, inoltre, potrebbe essere più antica del previsto).

Secondo quanto supposto dai ricercatori, in queste strutture ci vivevano le donne che lavoravano all'interno di Chachabamba, un importante sito religioso con una serie di terme che erano probabilmente utilizzate per i rituali. L'area, infatti, è difficile da studiare, poiché le rovine si trovano nel cuore della giungla. Nel 2012, inoltre, le colate di fango hanno limitato ulteriormente l'accesso alle rovine.

"Questo studio è stato condotto per rispondere a diverse domande fondamentali", ha scritto il team nell'articolo pubblicato sul Journal of Archaeological Science. "La quantità di acqua che scorreva attraverso i canali che fornivano l'acqua al sistema dello stabilimento balneare è sconosciuta. Una maggiore o minore velocità e quantità del flusso dell'acqua potrebbe essere stata determinante per le cerimonie svolte nei bagni".

Le scansioni hanno mostrato 12 strutture vicino alla parte cerimoniale principale di Chachabamba e una serie di canali di pietra sotterranei. "L'acqua nel sistema idraulico di Chachabamba, secondo i nostri calcoli, aveva uno scopo più simbolico che utilitaristico; potrebbe essere fluita in modo non uniforme in tutto il sistema e traboccare in alcune parti dei canali", scrivono infine gli addetti ai lavori.

A proposito, sapete che è stato svelato il mistero della particolare posizione del Santuario di Machu Picchu?