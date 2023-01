Queste strutture Maya venivano usate per tenere il tempo in un modo strano

Le antiche culture mesoamericane sono ancora una mistero per molti ricercatori e recentemente gli addetti ai lavori hanno scoperto che utilizzavano complessi calendari di 260 giorni basati sulla conoscenza del sistema solare molto prima di quanto precedentemente realizzato. La scoperta è avvenuta osservando centinaia di strutture cerimoniali.

Utilizzando delle strumentazioni avanzate, gli archeologi hanno analizzato 33.935 complessi architettonici. Di questi, 478 erano complessi cerimoniali appartenuti alle antiche civiltà olmeca e maya tra il 1100 avanti Cristo e il 250 dopo Cristo. Stiamo parlando di un periodo dove le civiltà meso-americane erano ancora all'inizio della loro storia, ma gli edifici sono stati costruiti appositamente per allinearsi con il Sole, la Luna e persino i pianeti del nostro sistema solare.

Uno di questi è proprio l'Aguada Fénix, l'edificio più grande dell'intera storia preispanica dell'area Maya che si ritiene sia stato utilizzato come piattaforma di osservazione astronomica. La nuova ricerca scopre che i Maya utilizzavano un calendario da 260 giorni per tenere traccia del passare del tempo. Questi risultati rappresentano la prima prova evidente che ci mostra di come i Maya fossero dotati di una conoscenza sofisticata delle stelle almeno nel 1100 avanti Cristo.

Non sappiamo il motivo per cui abbiano scelto proprio un calendario da 260 giorni, ma è probabile che avesse un significato "numerologico", legato alla programmazione agricola o persino al periodo di gestazione umana. La maggior parte delle strutture sono legate alle date di febbraio e marzo, il culmine della stagione secca; il periodo dell'anno in cui gli orticoltori finivano il lavoro nei campi coltivati ​​e partecipavano ad attività di aggregazione, riti collettivi e attività di costruzione.

Insomma, uno studio affascinante che ci mostra quanto fossero incredibili certi popoli antichi.