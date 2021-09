Queste strutture di terra mostrano le abilità ingegneristiche dei nativi americani

Poverty Point è un sito archeologico situato nel nord-est della Louisiana, negli Stati Uniti, che ci mostra la testimonianza di una della prima comunità di nativi americani dal 1700 avanti Cristo. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Southeastern Archaeology, è stato dimostrato che questi abitanti erano ingegneri altamente qualificati.

Oggi, il sito archeologico è Patrimonio dell'Umanità. Nella zona si erge un tumulo a più di 20 metri dal suolo e, per la sua creazione, sono stati spostati e accatastati milioni di metri cubi di terreno. "Una delle cose più notevoli è che questo lavoro è stato tenuto insieme per più di 3000 anni senza cedimenti o grandi erosioni", afferma l'archeologo e primo autore dello studio Tristram Kidder della Washington University di St. Louis, nel Missouri.

"Erano davvero ingegneri incredibili con conoscenze tecniche molto sofisticate", continua l'esperto. Cosa più assurda è che questi tumuli sono stati eretti rapidamente. Come facciamo a saperlo? Non c'è quasi nessun segno di agenti atmosferici tra i livelli dei tumuli, il che significa che non sono stati lasciati esposti agli elementi per un periodo di tempo significativo.

La cosa incredibile è che il tumulo è rimasto in piedi nonostante millenni di piogge. "Simile al cemento romano, i nativi americani hanno scoperto modi sofisticati di mescolare diversi tipi di materiali per renderli praticamente indistruttibili, nonostante non fossero compattati", afferma Kidder. "C'è della magia lì che i nostri ingegneri moderni non sono ancora stati in grado di capire".