Gli struzzi e gli emù hanno mai volato? Vediamo cosa dice la scienza

Sulla Terra sono esistiti ed esistono attualmente degli uccelli davvero giganteschi. Ad esempio, struzzi ed emù fanno parte di questa grande famiglia... ma non condividono il volo come caratteristica comune di molti altri loro "parenti". Una domanda, a questo punto, potrebbe sembrare logica: struzzi ed emù hanno mai volato?

Queste creature fanno parte di una famiglia chiamata Ratiti, che comprende tutti gli uccelli che non volano. Potrebbe non sembrare, ma anche struzzi ed emù hanno delle ali, non per spiccare il volo ma bensì per mantenerli in equilibrio e ad attuare manovrare quando corrono ad alta velocità. Ciò sosterebbe la possibilità che gli uccelli non abbiano mai avuto la capacità di volare (a proposito, sapete quanti uccelli esistono sulla Terra? Il loro numero è incredibile).

Secondo un'ipotesi, i Ratiti si sono evoluti circa 200 milioni di anni fa; un'epoca in cui Australia, Nuova Zelanda, Sud America, Africa, Antartide, Madagascar e India erano un tutt'uno con un supercontinente noto come Gondwana. Quando questo supercontinente venne diviso, gli uccelli giganti che non riuscivano a volare vennero a loro volta separati... e alla fine si diversificarono in struzzi, emù e moa giganti della Nuova Zelanda (oggi estinti).

Altri studi, invece, affermano che gli antenati dei Ratiti potevano realmente volare, soprattutto durante il periodo dei dinosauri. Successivamente, dopo che i dinosauri si sono estinti, queste creature non hanno più avuto la necessità di librarsi in volo per sfuggire da questi temibili predatori, e hanno smesso di volare - attività che avrebbe impiegato loro tantissima energia.

Poiché non si sentiva più la necessità di volare, queste creature decisero di condurre una vita sulla terraferma, senza più pressioni dai predatori e con opportunità di foraggiamento più abbondanti.