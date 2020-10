Uno studente delle medie costruisce un piccolo e funzionante reattore a fusione

Mentre le nazioni stanno spendendo miliardi per costruire giganteschi reattori a fusione, come il colossale ITER, un ragazzo di 12 anni, nato a Memphis in Tennessee, è diventato la persona più giovane ad aver ottenuto la fusione nucleare. Jackson Oswalt ha fuso due atomi di deuterio in un reattore che ha costruito sul tavolo della cucina.

Secondo le parole di Jackson, lui è stato l'unica persona ad aver lavorato al reattore, sia durante la fase di progettazione che in quella di produzione.

"La temperatura del mio fusore varia, ma è approssimativamente 100 milioni di gradi kelvin," ha raccontato Jackson nel video che ha accompagnato il suo ingresso nel Guinness World Record. "Sono stato in grado di utilizzare l'elettricità per accelerare due atomi di deuterio e fonderli in un atomo di elio3, rilasciando un neutrone che può essere utilizzato per riscaldare l'acqua e avviare un meccanismo a vapore in grado di produrre elettricità."

Jackson è stato ispirato da Taylor Wilson, che deteneva il precedente record, avendo costruito un reattore all'età di 14 anni.

Costruire un reattore, anche se non è in grado di generare più energia di quella che consuma per avviarsi, è una sfida ardua ma può essere vinta grazie alla fiorente comunità online.

"Ci sono stati alcuni momenti in cui ho avuto delle riserve," ha ammesso la madre di Jackson. "Ho cercato su google prima che avviasse ogni stage. Ha fatto un ottimo lavoro nello spiegarci il funzionamento."