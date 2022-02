Uno studente ha fabbricato un carburante per razzi fai-da-te... ma non è finita benissimo

Un studente della Brigham Young University (BYU), nello Utah, stava eseguendo un esperimento personale per fabbricare un nuovo tipo di combustibile in grado di alimentare dei razzi fai-da-te, quando qualcosa non è andato per il verso giusto.

Come riportato nel comunicato ufficiale della polizia, nella giornata di domenica 20 febbraio, nel campus della BYU si è verificato un curioso incidente, che ha coinvolto un vero "rocket man". Ve lo anticipiamo subito: non ci sono stati feriti né gravi danni alle strutture, solo un grande spavento e un'intera cucina di un dormitorio abbrustolita.

Lo studente stava tentando di creare un carburante fai-da-te sul piano cottura della cucina, riportano le autorità. Il carburante è improvvisamente esploso in una massiccia palla di fuoco che ha inglobato pareti e soffitto, innescando immediatamente gli irrigatori antincendio dell'edificio (per fortuna).

L'intervento dei vigili del fuoco è stato piuttosto rapido, e hanno domato facilmente il rimasuglio del principio di incendio. Nonostante l'assenza di feriti, le autorità hanno avviato comunque un'indagine accurata per mettere in chiaro le dinamiche della faccenda.

Secondo quanto riportato dalla polizia del campus, infatti, le motivazioni dello studente rimangono poco chiare, nonostante sembri poco plausibile la possibilità di un atto doloso da parte del ragazzo. Rimane comunque aperta l'opzione per un accusa penale verso lo studente, che da oggi sicuramente ci penserà due volte prima di eseguire i suoi esperimenti in un ambiente non idoneo.

A causa della sua sconsideratezza, 22 residenti del dormitorio sono stati sfollati, in quanto gli irrigatori automatici hanno completamente allagato (come previsto) l'intero piano interessato. In calce alla news trovate alcune foto testimonianze della curiosa vicenda.

Questo ci insegna - ancora una volta - che è meglio non giocare con il fuoco e le sostanze altamente volatili!

