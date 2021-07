Stai studiando una nuova lingua? Scrivi a mano e non al PC, impari prima!

Quante volte ci siamo ripetuti: "ho intenzione di imparare una nuova lingua", magari come proposito del nuovo anno? Bene, è giusto ricordarvi che siamo a metà anno e, molto probabilmente, non avete ancora imparato la nuova lingua. Tuttavia oggi siamo qui per mostrarvi un piccolo trucchetto per imparare prima a farlo. Non ringraziateci.

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Psychological Science, scrivere a penna, quando si cerca di imparare una nuova lingua, è molto meglio che farlo con il PC. Gli esperti, nel dettaglio, hanno incaricato a 42 volontari adulti di imparare l'alfabeto arabo da zero, alcuni avevano solo carta e penna, altri sul PC e altri ancora dovevano solo studiare da uno schermo.

Il gruppo della "scrittura a mano libera" non solo ha imparato le lettere dell'alfabeto più rapidamente degli altri, ma è stato anche in grado di applicare meglio al meglio le nuove conoscenze in altre aree. "Genitori ed educatori dovrebbero far scrivere ai loro figli su carta e penna", afferma la scienziata cognitiva Brenda Rapp della Johns Hopkins University.

Scrittura, digitazione e apprendimento visivo sono stati efficaci nell'insegnare ai partecipanti a riconoscere le lettere arabe, ma con risultati differenti. In media, il gruppo di scrittura ha avuto bisogno di meno sessioni per raggiungere un buon livello. In altri test di controllo, inoltre, il gruppo "a mano libera" ha mostrato migliori risultati in abilità non ancora studiate: come nominare lettere, scrivere parole e leggerle.

Insomma, scrivere a mano sembra essere considerato il metodo migliore per approcciarsi a una nuova lingua. "Con la scrittura, ottieni una rappresentazione più forte nella tua mente che ti consente di affrontare questi altri tipi di attività che non comportano in alcun modo la scrittura a mano", afferma infine Wiley.