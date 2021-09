Studiare i nematodi per svelare i segreti di Parkinson ed Alzheimer

Le cellule invecchiano e muoiono naturalmente, ma una corretta gestione delle proteine ​​cellulari è fondamentale per mantenere un cervello sano con l'avanzare dell'età. Nelle malattie neurodegenerative gli aggregati proteici, ed il loro errato ripiegamento, si diffondono alle cellule vicine, ma il modo in cui ciò avviene è sempre stato un mistero.

I ricercatori della Rutgers University hanno quindi studiato i nematodi (vermi del terreno) le cui cellule nervose, quando sottoposte a stress, possono espellere proteine ​​neurotossiche in grandi pacchetti chiamati esoferi, cercando anche di capire quali eventi specifici influenzino questa eliminazione.

Hanno in seguito scoperto che sono necessari segnali cellulari specifici per formare questi agglomerati e, inaspettatamente, che il digiuno aumenta notevolmente la loro produzione, identificando inoltre tre percorsi cellulari che ne incrementano la formazione durante tali circostanze.

Il dott. Jason Cooper, ricercatore presso il Dipartimento di Biologia Molecolare e Biochimica della Rutgers University e coautore dello studio, ha affermato: "Nello stabilire, nei neuroni, un modello molecolare iniziale per i requisiti trans-tessutali nella produzione di esofori indotti dal digiuno, abbiamo scoperto i meccanismi molecolari implicati nella regolazione della biologia del trasferimento degli aggregati proteici; una intuizione che si è rivelata fondamentale per la comprensione dei misteri essenziali delle malattie neurodegenerative".

"In queste particolari patologie, le proteine ​​​​tossiche si diffondono alle cellule vicine per promuovere la morte cellulare. Data l'importanza della gestione degli aggregati proteici nell'invecchiamento (ed in tali patologie) e la biologia poco conosciuta di come vengono trasferiti tali aggregati, una comprensione dettagliata del meccanismo di trasferimento può rivelare anticipatamente bersagli terapeutici non riconosciuti” ha concluso il dott. Cooper.