Per studiare l'origine della vita dobbiamo cambiare approccio

Alcuni scienziati della NASA hanno scoperto che un processo biologico chiamato Catena di trasporto degli elettroni potrebbe essere alla base della comparsa della vita sulla Terra. Per farlo, hanno utilizzato un innovativo duplice approccio.

La Catena di trasporto degli elettroni è un processo metabolico utilizzato da tutti gli esseri viventi, dai batteri all'uomo, per produrre energia. Analizzando la storia evolutiva degli organismi più semplici, i ricercatori hanno scoperto che questo meccanismo è stato sfruttato anche dalle primissime forme di vita. Contemporaneamente, lo studio suggerisce che la comparsa di questo processo metabolico potrebbe essere stato facilitato dai minerali e dall'acqua degli oceani della Terra primordiale.

Solitamente, per studiare l’origine della vita, gli scienziati usano due possibili metodi. Ad esempio, si possono eseguire degli esperimenti di laboratorio che simulano gli ambienti terrestri primordiali, così da cercare le reazioni chimiche che possono aver dato origine alle biomolecole fondamentali per la vita. Questo metodo di indagine, noto come approccio bottom-up, ha già dimostrato come la vita potrebbe essersi originata, ma non potrà mai dirci con certezza come siano andate le cose davvero.

Altre ricerche, invece, utilizzano tecniche di biologia evolutiva per ricostruire all’indietro la storia della vita. Questo approccio, chiamato top-down, ci può dire cosa sia successo veramente in passato soltanto per quello che permettono i geni degli organismi moderni. Raggiungere le radici dell'albero della vita con questo metodo è quindi molto difficile.

Insomma, sia il top-down che il bottom-up presentano dei vantaggi e dei limiti. Tuttavia, questo nuovo studio dimostra che è possibile combinare i due approcci per colmarne le lacune e avvicinarci un po’ di più a svelare il mistero della nascita della vita.