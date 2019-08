Studiata l'inaspettata reazione delle Stelle Marine all'Ossitocina

L’ossitocina è un ormone molto importante formato da nove amminoacidi ed è secreto dalla neuroipofisi, una piccola ghiandola che si trova in mezzo al nostro cervello.

L’ossitocina svolge un ruolo importante durante il parto e durante l’allattamento e, in entrambi i sessi, provoca l’attaccamento relazionale, l’amore.

Essa viene, infatti, chiamata l’ormone dell’amore perché viene secreta a seguito di contatti affettuosi o semplicemente quando guardiamo la persona amata.

Un recente studio ha però messo in luce che l’ossitocina provoca uno strano effetto sulle stelle marine rendendosi importante per l’alimentazione di queste specie acquatiche.

Le stelle marine, con la loro voracità, distruggono il corallo marino provocando enormi danni. Con questa ricerca, forse, sarà possibile controllare l’appetito di queste creature.

Infatti, l’ormone iniettato nella stella marina provoca in essa un effetto inaspettato. La stella, in preda all’ormone, inizia a piegare le braccia e ad arcuarsi, ad ingobbirsi, in avanti. Ovvero assume la postura di quando si ciba.

L’ormone, inoltre, causa l’espulsione di succhi gastrici all’esterno dell’animale.

In effetti le stelle marine, naturalmente, si nutrono proprio in questo modo. Quando afferrano una preda, per esempio una cozza, aprono le valve con le loro braccine dopo aver assunto una postura ingobbita.

Non serve aprire completamente le valve della preda, basta una piccola fessura, perché la stella marina estrude verso l’esterno lo stomaco ed i succhi gastrici in esso contenuti verso la fessura.

In questo modo il mollusco viene consumato, digerito, dai succhi gastrici del predatore.

Quando la preda è stata digerita, la stella marina non fa altro che aspirare i succhi gastrici ed il nutrimento già digerito.

Se è vero che l’amore (e quindi l’ossitocina) fa chiudere lo stomaco agli innamorati, alle stelle marine sembra succedere proprio il contrario!