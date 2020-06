Studiata, in un modo senza precedenti, l'atmosfera della supergigante rossa Antares

Un team internazionale di scienziati ha rivelato le dimensioni e la temperatura dell'atmosfera di Antares, una stella supergigante rossa come Betelgeuse. Sono stati studiati: la superficie della stella, la superficie della sua cromosfera e la regione del vento. Si tratta della mappa radio più dettagliata di qualsiasi stella dopo il Sole.

Come si vede alla luce visibile, il diametro di Antares è circa 700 volte più grande del Sole. Tuttavia, quando ALMA e VLA hanno rivelato la sua atmosfera alla luce radio, la stella si è rivelata ancora più gigantesca.. fino a quasi 12 volte il raggio della stella. Grazie ad ALMA e al VLA, gli scienziati hanno scoperto che la cromosfera della stella si estende fino a 2.5 volte il suo raggio (per fare un confronto, la cromosfera del nostro Sole è solo 1/200 del suo raggio).

Gli esperti hanno scoperto, inoltre, che la temperatura della cromosfera è inferiore rispetto alle precedenti osservazioni: raggiunge i 3.500 °C, dopo di che diminuisce gradualmente. In confronto, la cromosfera del Sole raggiunge temperature di quasi 20.000 °C. "Abbiamo scoperto che la cromosfera è 'tiepida' piuttosto che calda, a temperature stellari", afferma Eamon O'Gorman del Dublin Institute for Advanced Studies, autore principale dello studio. "La differenza può essere spiegata perché le nostre misurazioni radio sono un termometro sensibile per la maggior parte del gas e del plasma nell'atmosfera della stella, mentre le osservazioni ottiche e ultraviolette del passato erano sensibili solo a gas e plasma molto caldi."

Nei dati ALMA e VLA, gli astronomi hanno visto per la prima volta una chiara distinzione tra la cromosfera e la regione in cui iniziano a formarsi i venti; conoscere le dimensioni e le temperature effettive delle zone atmosferiche ci dà un'idea della formazione di questi venti e della quantità di massa espulsa.