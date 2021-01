Sono stati studiati, per la prima volta, i 'genitali' di un dinosauro

Circa tra i 123,2 e i 100 milioni di anni fa sulla Terra è vissuto il Psittacosaurus, un genere estinto di dinosauro ceratopside. Recentemente, gli esperti hanno fornito la descrizione più dettagliata della cloaca di questa creatura; la parte terminale dell'intestino, l'unico canale dell'apparato genitale e apparato urinario.

Tutti gli uccelli, gli anfibi, i rettili e persino alcuni mammiferi possiedono una cloaca. Tuttavia, sappiamo poco delle cloache dei dinosauri, la loro anatomia, il loro aspetto e il loro utilizzo da parte delle creature dell'epoca. Grazie a un fossile estremamente ben conversato, però, il paleobiologo Jakob Vinther dell'Università di Bristol a il Regno Unito, è riuscito a studiare questa parte.

"Ho notato la cloaca diversi anni fa dopo che avevamo ricostruito i modelli di colore di questo dinosauro utilizzando un fossile in mostra al Museo Senckenberg, in Germania, che conserva chiaramente la sua pelle e modelli di colore", afferma Vinther. "C'è voluto molto tempo prima che riuscissimo a finirlo perché a nessuno è mai importato di confrontare l'esterno delle aperture cloacali di animali vivi, quindi era un territorio in gran parte inesplorato".

Questo esemplare è l'unico fossile di dinosauro non aviario noto per avere una cloaca conservata, ma a causa del modo in cui il fossile è posizionato, l'anatomia interna di questa apertura non è stata preservata... è visibile solo la presa d'aria esterna. L'aspetto esterno è molto diverso in molti gruppi di tetrapodi, ma nella maggior parte dei casi non dice molto sul sesso di queste creature.

Il team è stato in grado di identificare diverse caratteristiche in comune con alligatori, coccodrilli e uccelli. C'è anche un lobo dorsale che sembra simile alla protuberanza cloacale vista negli uccelli, un rigonfiamento arrotondato vicino alla cloaca durante la stagione riproduttiva, dove il maschio immagazzina lo sperma.

Poiché non abbiamo altre prove fossili su questa regione, gli esperti hanno difficoltà a sbilanciarsi sulla loro funzione. Solo esaminando una vasta gamma di cloache di dinosauro possiamo imparare di più sul funzionamento della vita sociale e riproduttiva di questi antichi animali.