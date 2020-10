Studiato come cambia il carattere, con il passare del tempo, dei nostri amici cani

Con una serie di prove e semplici giochi è stata testata la personalità di alcuni cani per capire come, nel tempo, questa cambi con il sopraggiungere di un’età più matura.

Chi possiede uno o più animali domestici avrà sicuramente notato come ognuno di loro abbia una sua ben distinta personalità e di come ogni individuo sia diverso dall’altro. Ed è così che scienziati della ELTE Eotvos Lorand University di Budapest e l’Università di Medicina Veterinaria di Vienna hanno fatto un test di personalità a dei cani per capire come il loro carattere possa cambiare con il tempo e con il sopraggiungere di un’età più avanzata. Per il test sono stati scelti 217 border collies che avevano un’età compresa tra i 6 ed i 15 anni. A questi cani è stato fatto un test della personalità che prende il nome di Vienna Dog Personality Test (VIDOPET).

Circa 4 anni dopo, a 37 dei 217 cani è stato rifatto lo stesso test per capire se e come la personalità del cane fosse cambiata in questi 4 anni. Questo test, eseguito per due volte a distanza di qualche anno, va a studiare alcuni comportamenti dell’animale che si possono raggruppare in 5 grandi categorie: quanto l’animale è sociale e quanto è obbediente, quanto è indipendente e curioso e, infine, come l’animale affronta i problemi e quanto è tollerante alla frustrazione. Per valutare questi macro comportamenti il test si sviluppa in 15 attività diverse e ogni attività esplora lati diversi del carattere dei cani.

Le attività sono molto semplici e, per esempio, per valutare quanto l’animale è tollerante alla frustrazione è stato messo del cibo al di fuori della sua portata ma ben in vista; per valutare invece quanto l’animale sia socievole e ubbidiente si è messo un disturbatore, insieme al padrone dell’animale, che gli impartiva degli ordini. Altre attività presenti all’interno di questo test prevedevano di lasciare il cane da solo all’interno di una stanza o osservarne il comportamento davanti ad un giocattolo rumoroso e che si muoveva, ma forse il test più buffo prevedeva di vestire il cane con una T-shirt (la scienza a volte è strana e divertente!).

Il risultato del test ha messo in luce che alcuni tratti del carattere dell’animale cambiavano con l’età. I diversi aspetti del carattere, nei cani, cambiavano in misura diversa: in particolare, la socievolezza è rimasta invariata con gli anni mentre, invece, l’animale riusciva a tollerare meglio la frustrazione con l’avanzare del tempo. L’indipendenza, invece, è diminuita velocemente da quando l’animale è cucciolo a quando è diventato grande. Non solo. I ricercatori hanno affermato che esistono delle regole simili, tra cani ed umani, riguardo i cambiamenti della personalità con l’avanzare degli anni.