Studiato lo stato di 'morte' in cui entrano i monaci buddisti con la meditazione

I monaci tibetani hanno uno strano concetto chiamato "thukdam" o "tukdam" legato alla meditazione. Colui che medita riesce ad entrare in uno stato mentale che si dice sia accessibile al momento della morte. Secondo il Dalai Lama, "gli individui in tukdam possono rimanere in questo stato per una settimana o addirittura anche un mese".

Poiché si tratta di uno stato "simile alla morte", l'argomento ha ovviamente attirato l'attenzione di neuroscienziati, medici, psicologi, antropologi e filosofi. Cosa avranno mai scoperto? All'inizio di quest'anno un team multidisciplinare del Center for Healthy Minds dell'Università del Wisconsin-Madison ha pubblicato il primo documento sottoposto a revisione paritaria sul fenomeno del tukdam.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Psychology, qui i ricercatori hanno tentato di studiare l'attività cerebrale di 14 praticanti di meditazione a lungo termine e l'hanno confrontata con 13 praticanti recentemente deceduti che si diceva fossero entrati in uno stato di tukdam (a proposito, c'è una nuova frontiera nello scanning cerebrale, il sensore quantistico modulare).

Chi entra in questo stato ha il cervello "clinicamente morto" ed è incapace di registrare nuove impressioni sensoriali, eppure si dice nel corpo rimanga qualche sfarfallio di coscienza. Secondo la tradizione, inoltre, la padronanza del tukdam può aiutare chi medita a prolungare il processo della morte. All'interno di questo stato - secondo quanto si afferma - una persona può essere dichiarata morta, ma il corpo rimarrà seduto in posizione eretta e la pelle resterà elastica e luminosa.

Cosa hanno scoperto gli scienziati? Sostanzialmente nulla. I ricercatori non hanno rilevato alcuna attività cerebrale misurabile nelle 13 persone decedute (ecco, invece, come si muove il pensiero attraverso il cervello umano). Per quanto riguarda la pelle "elastica e luminosa", gli esperti sembrano non averlo confermato. Questa "non scoperta" non ha scoraggiato gli scienziati, che stanno pian piano rivalutando il concetto di morte.

Prima, infatti, si pensava che la morte fosse uno stato diretto, mentre studi recenti hanno scoperto che il cuore può spesso fermarsi e riavviarsi più volte durante il processo di morte... prima di fermarsi completamente. "Nella medicina occidentale, la morte viene riassunta in una sorta di stato binario: o sei vivo in un momento o sei morto in un altro", ha dichiarato Richard Davidson, autore dello studio e direttore del Center for Healthy Minds. "Eppure i processi biologici non funzionano in 'on' oppure 'off'. Speriamo che questa ricerca catalizzi una conversazione sul processo della morte e sollevi domande sulla morte come processo, non come interruttore binario!".