Uno studio afferma che dormire sul fianco fa venire molte più rughe

Scoperta affascinante per chi tiene alla propria estetica facciale: dormire sul fianco potrebbe aumentare le rughe sul viso che si posizionano perpendicolarmente a quelle date dalle espressioni facciali. Le rughe, benché solo uno degli indicatori dell'invecchiamento cutaneo, rivestono un ruolo centrale nell'estetica del viso.

Emergono lungo le linee di faglia della pelle che invecchia, derivanti o dalle distorsioni cutanee causate dalle espressioni facciali, o da quelle dovute alla compressione meccanica durante il sonno. Le rughe d'espressione e quelle da sonno differiscono per eziologia, ubicazione e pattern anatomico (prendersi a pesci in faccia è un ottimo modo per evitarle).

Durante il sonno in posizione laterale o prona, il viso subisce forze di compressione, taglio e stress. Il concetto di rughe del sonno non è una novità, con studi che hanno ipotizzato come la posizione assunta durante il riposo notturno e il punto di condensazione del Sistema Muscolare Aponeurotico Superficiale (SMAS) influenzano la loro formazione, identificando le aree più comuni dove queste si sviluppano.

Le meccaniche di compressione, taglio e tensione a cui è soggetto il tessuto facciale durante il sonno in posizioni laterali o prona, con la pelle che si estende e si tira in tutte le direzioni con i cambi di posizione, acquistano rilevanza pensando al tempo trascorso dormendo e alla posizione adottata.

Questi solchi si formano inizialmente come crepe superficiali perpendicolari all'asse di contrazione muscolare e parallele all'asse di compressione della pelle, evolvendosi in crepe più profonde e permanenti con la perdita di elasticità della pelle, la ripetizione dei movimenti e l'età (a proposito, ma perché compaiono le rughe?).