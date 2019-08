Uno studio afferma che PewDiePie guadagna parecchi milioni in più degli altri YouTuber

Uno studio pubblicato lo scorso 6 agosto, che ha analizzato i dati relativi ai guadagni degli YouTuber provenienti dal merchandise e dalle visualizzazioni, afferma che Felix "PewDiePie" Kjellberg riesce a portare a casa milioni di dollari in più rispetto a qualsiasi altro Content Creator presente sulla piattaforma di Google.

Sembra quindi che l'ultimo anno sia stato molto remunerativo per PewDiePie. D'altronde, la "faida" con T-Series ha spesso fatto salire lo svedese agli onori delle cronache, garantendo allo YouTuber l'arrivo di parecchi nuovi abbonati e sostenitori.

Tornando allo studio, esso è stato realizzato dall'azienda Purple Moon e sostiene che PewDiePie abbia guadagnato circa 6,8 milioni di dollari dalla vendita del suo merchandise e circa 1,1 milioni di dollari dalle visualizzazioni di YouTube. Insomma, a quanto pare lo svedese guadagna molto di più dalla vendita di prodotti legati al suo brand che dai video pubblicati su YouTube.

Come potete vedere dalle tabelle presenti qui sotto, Dude Perfect, il secondo YouTuber in "classifica", si ferma a circa 3 milioni di dollari di guadagni dal merchandise e circa 491mila dollari per quanto riguarda le visualizzazioni su YouTube. La terza posizione è invece occupata da Vanoss Gaming, che arriva a guadagnare circa 2,2 milioni di dollari dal merchandise e circa 379mila dollari dalle visualizzazioni su YouTube.