Studio afferma che gli umani stanno danneggiando la natura ad un ritmo senza precedenti

Uno studio dell'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ha pubblicato una sintesi di uno studio (compilato da 145 autori di 50 paesi differenti e composto da circa 1800 pagine), concludendo che la natura è in declino ad un ritmo "senza precedenti nella storia umana".

I ricercatori sono preoccupati per un tasso di estinzione accelerato, sembra infatti che circa un milione di specie animali e vegetali rischiano di scomparire, alcune entro pochi decenni. Questo tasso è di decine a centinaia di volte superiore alla media degli ultimi 10 milioni di anni.

Ad essere particolarmente a rischio sono gli animali marini, con oltre il 40% di anfibi, oltre un terzo di mammiferi marini e di animali che creano la barriera corallina. L'abbondanza media di specie autoctone a terra è diminuita del 20% e la maggior parte di questo declino si è verificata dal 1900.

Questi dati indicano che gli esseri umani stanno influenzando l'andamento del pianeta in un modo orribile (senza contare i cambiamenti climatici). Oltre un terzo della Terra e quasi tre quarti d'acqua dolce sono ora destinati alle colture o al bestiame.

Il degrado del suolo ha danneggiato il 23% della superficie terrestre, con il rischio di perdere gli insetti impollinatori (come le api) e gli habitat costieri. L'inquinamento plastico è cresciuto più di dieci volte dal 1980 e il volume di rifiuti industriali che entra negli oceani (fino a 400 milioni di tonnellate all'anno) ha creato oltre 400 "zone morte" che, combinate, coprono un'area più grande del Regno Unito.

"La salute degli ecosistemi da cui dipendiamo noi e tutte le altre specie si sta deteriorando più rapidamente che mai, stiamo erodendo le basi stesse delle nostre economie, dei mezzi di sussistenza, della sicurezza alimentare, della salute e della qualità della vita in tutto il mondo". ha affermato il presidente dell'IPBES, Sir Robert Watson.

Il team del rapporto chiede che vengano presi provvedimenti immediati per arginare questo problema, con cambiamenti significativi e di ampia portata. Stiamo "erodendo le fondamenta della nostra società", ha avvertito IPBES, se non agiremo con cura per salvare la natura, l'umanità ne soffrirà.