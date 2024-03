Uno studio afferma che il Viagra riduce il rischio di sviluppare l'Alzheimer del 50%

Spesso colleghiamo il consumo del Viagra con gravi problemi d'impotenza sessuale, ma ultimamente questa pillola ha attratto anche molti medici che studiano le malattie neurodegenerative.

Per quanto possa sembrare strano, la molecola contenuta nel Viagra, il sildenafil - un inibitore dell'enzima fosfodiesterasi - si sta dimostrando efficace anche nell'abbassare il rischio di sviluppare devastanti malattie neurologiche, come l'Alzheimer.

A dirlo è un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Alzheimer's Disease, che ha offerto nuove prove a supporto di come l'uso controllato e prolungato di questa molecola possa migliorare le condizioni di vita delle persone di sesso maschile, con il progredire dell'invecchiamento.

L'Alzheimer è una delle malattie neurodegenerative più spaventose che possono colpire un cervello umano. Ne esistono 5 varianti, molte delle quali scoperte anche recentemente, ma tutte portano alla morte dei neuroni e alla perdita della memoria a breve e a lungo termine.

Come fa però il Viagra a prevenire lo sviluppo di questa terribile malattia? Semplicemente, gli scienziati hanno verificato che tutti gli inibitori della fosfodiesterasi sono coinvolti nelle vie di segnalazione nervosa, favorendo direttamente la neuro plasticità e la salute stessa dei neuroni. In particolare, il sildenafil riduce l'eccessiva fosforilazione delle proteine ​​"tau", che nelle cellule nervose possono provocare dei danni a livello cellulare talmente gravi da portarli alla morte.

Effettuando un confronto diretto con le banche dati disponibili, gli scienziati hanno così scoperto che il consumo di questa sostanza riduce in media del 50% la possibilità di sviluppare l'Alzheimer e altre patologie neurodegerative che colpiscono i neuroni, seppur bisogna sempre ricordarsi di stare attenti nell'usare queste sostanze con moderazione, in particolare in giovane età.

Il Viagra si è così dimostrato più utile del previsto, essendo stato già sfruttato anche per combattere alcuni problemi cardiocircolatori.

