Un nuovo studio afferma che i wormhole potrebbero essere realmente attraversabili

La fisica parla da tempo immemore di wormhole, ovvero dei cunicoli spazio temporale che collegano due punti distanti dell'Universo. Poiché questa è una teoria che esiste - almeno attualmente - soltanto sui fogli di carta, piccole differenze nei calcoli usati per descrivere questi tunnel cambiano drasticamente il loro comportamento.

Così, secondo un nuovo studio, questi cunicoli spazio temporali potrebbero essere stabili per il passaggio. I fisici, infatti, possono utilizzare la relatività generale in molti modi; nonostante le regole siano fisse, la teoria stessa fornisce molta libertà per descrivere matematicamente una determinata situazione.

Proprio per questo motivo esistono diverse versioni di un wormhole: c'è la versione teorizzata da Schwarzschild, che collasserebbe troppo rapidamente, e quella teorizzata da Albert Einstein e Nathan Rosen (dove i wormhole vengono chiamati "ponti di Einstein-Rosen), che inserisce nell'equazione anche un buco bianco.

Tuttavia, nonostante la presenza di un buco bianco, questo wormhole sarebbe instabile e attraversarlo decreterebbe una morte orribile. Einstein e Rosen hanno costruito il loro cunicolo spazio temporale con la metrica di Schwarzschild. Così il fisico Pascal Koiran dell'Ecole Normale Supérieure de Lyon, in un nuovo studio che sarà pubblicato sulla rivista Journal of Modern Physics D, ha provato a utilizzare la metrica di Eddington-Finkelstein.

In questo modo, scopre Koiran, è più semplice attraversare l'orizzonte degli eventi, entrare nel tunnel del wormhole e uscire dall'altra parte, il tutto in una quantità di tempo finita. Il nuovo risultato del fisico afferma che questi cunicoli spazio temporali potrebbero essere attraversabili e sono consentiti dalla relatività generale (perfino entrare all'interno di un buco nero è fattibile).