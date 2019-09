Studio analizza nel dettaglio l'impatto del gigantesco asteroide che sterminò i dinosauri

L'estinzione dei dinosauri è l'evento catastrofico più comunemente conosciuto. In un giorno non bene definito di 66 milioni di anni fa, a Chicxulub, un paese del Messico, si schiantò un enorme asteroide (di circa 12 chilometri) che mise fine al 75% della vita dell'interno pianeta.

Recentemente, degli scienziati hanno scavato proprio sotto il cratere di Chicxulub (da 500 a 1.300 metri sotto il livello del mare), proprio per ricostruire nel dettaglio gli effetti dell'impatto sul nostro bel pianeta.

Roccia fusa, carbone e una curiosa mancanza di zolfo sono i testimoni dell'impatto nei materiali rinvenuti. "È un registro esteso di eventi che siamo riusciti a recuperare", afferma il geofisico Sean Gulick dell'Università del Texas. "Ci parla delle conseguenze dell'impatto come se fosse un testimone oculare."

Durante lo schianto, l'asteroide scatenò un gigantesco tsunami alto centinaia di metri. I detriti causati dell'impatto eruttarono in tutte le direzioni e, in un solo giorno, si depositarono circa 130 metri di materiale.

I ricercatori stimano che l'impatto dell'asteroide abbia rilasciato una potenza pari a 10 miliardi di bombe atomiche, che incendiò migliaia di chilometri di foreste e generò uno tsunami che raggiunse l'Illinois (in linea d'aria ci sono circa 2.000 chilometri tra Chicxulub e l'Illinois).

Questi eventi furono solo l'inizio. Nei campioni raccolti non è stata trovata traccia di zolfo. Ciò sembra confermare la teoria secondo cui l’impatto liberò circa 325 miliardi di tonnellate di zolfo nell'atmosfera. La fitta nebbia sulfurea oscurò la luce del Sole per decenni, facendo calare le temperature della Terra drasticamente.

È stato proprio questo evento a dare il colpo di grazie alla vita sulla Terra. "Il vero assassino deve essere atmosferico", afferma infine Gulick. "L'unico modo per ottenere un'estinzione di massa globale come questa è solo per effetto atmosferico."