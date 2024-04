Uno studio analizza le minacce alla stagnazione delle aziende e delle carriere

Il 2024 Career Optimism Index ha pubblicato un rapporto in cui ha intervistato 5.000 membri della forza lavoro americana per valutare lo stato delle prospettive di carriera e gli ostacoli professionali che devono affrontare, individuando le principali minacce alla stagnazione delle aziende e delle carriere.

La prima è il “pool di talenti”, che risulta insufficiente. Il 51% dei datori di lavoro ha dichiarato che nel 2023 è stato necessario un mese (o più) per coprire una posizione vacante nella propria azienda; il 45% di questi individua nella scarsità di candidati ben qualificati la causa del problema.

La mancata chiarezza sulle opportunità di avanzamento interno è un dato fondamentale. Il 61% dei datori afferma che la propria azienda offre opportunità di mobilità interna; tuttavia, solo il 36% dei lavoratori è d’accordo. Inoltre, il 90% dei titolari sostengono di offrire ai lavoratori opportunità di sviluppo professionale, ma, ancora, solo il 69% di quest’ultimi è d’accordo.

Secondo il Dr. John Woods dell’Università di Phoenix, i lavoratori hanno più del doppio delle probabilità di ritenere di non avere la possibilità di avanzare nella loro carriera quando la loro azienda non offre attualmente un programma di tutoraggio con linee guida per il percorso di carriera.

Infine, il 74% dei lavoratori sente il bisogno di continuare ad apprendere nuove competenze per fare carriera. La maggior parte di essi afferma che sarebbero più propensi a rimanere nell’attuale azienda, se questa facesse di più per aggiornarli e desse loro maggiori opportunità di applicare nuove conoscenze.

