Uno studio ci ha appena rivelato quando è nata la fotosintesi

Piccoli fossili, intrappolati per quasi 2 miliardi di anni in frammenti di roccia, stanno fornendo le prove più antiche mai trovate della fotosintesi sulla Terra. Nella Formazione McDermott nel deserto del nord dell'Australia, sono state scoperte minuscole strutture chiamate tilacoidi: cianobatteri fossili risalenti a 1,75 miliardi di anni fa.

Queste strutture si trovano all'interno delle cellule degli organismi fotosintetici di oggi che contengono il pigmento clorofilla, utilizzato per assorbire la luce per la fotosintesi. Ciò significa che i microfossili rappresentano la più antica evidenza diretta della fotosintesi, fornendo una nuova età minima per l'emergenza dei cianobatteri portatori di tilacoidi e un nuovo strumento per comprendere gli ecosistemi della Terra primitiva e come la vita è emersa sul nostro pianeta.

La fotosintesi, che sfrutta la luce solare per convertire l'acqua e l'anidride carbonica in glucosio e ossigeno, potrebbe sembrare un processo isolato svolto da piante e alghe, ma è alla base della sopravvivenza di quasi tutti gli esseri viventi. Non solo gli organismi fotosintetici formano la base della maggior parte delle catene alimentari, ma i loro processi metabolici riempiono l'atmosfera con l'ossigeno respirabile di cui la maggior parte di noi ha bisogno per sopravvivere.

Sappiamo che, all'inizio della storia della Terra, non c'era molto ossigeno libero nell'atmosfera e negli oceani. Tuttavia, diverse linee di prove geochimiche rivelano che i livelli di ossigeno sono improvvisamente aumentati circa 2,4 miliardi di anni fa in quello che è noto come Grande Evento Ossidativo.

Non è chiaro cosa lo abbia causato, ma una possibilità è l'emergere di organismi fotosintetici. Le più antiche prove indiscusse di microfossili di cianobatteri sono un organismo chiamato Eoentophysalis belcherensis, datato fino a 2,018 miliardi di anni fa. Ma i fossili sono spesso difficili da interpretare e le loro strutture interne non sempre sopravvivono intatte.

E non tutte le specie di cianobatteri hanno tilacoidi. Catherine Demoulin dell'Università di Liegi e i suoi colleghi hanno utilizzato diverse tecniche di microscopia ad alta risoluzione per esaminare le strutture esterne e interne dei microfossili di una specie nota come Navifusa majensis, ritenuta cianobatteri. E, all'interno dei corpi degli organismi unicellulari di due letti fossili, hanno trovato membrane tilacoidi.

Questi fossili provenivano dalla Formazione Grassy Bay in Canada, datata fino a 1,01 miliardi di anni fa; e dalla Formazione McDermott, che si estende fino a 1,75 miliardi di anni fa. Questo estende il record fossile dei tilacoidi indietro di ben 1,2 miliardi di anni - e significa che la fotosintesi ossigenica deve essersi evoluta prima di quel tempo.