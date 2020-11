Uno studio che apre le porte verso una nuova comprensione dell'Universo

All'1:47 del mattino del 24 ottobre 2020 lo Sloan Digital Sky Survey (SDSS) ha raccolto la sua quinta generazione di dati. Grazie all'arrivo di queste nuove informazioni le nostre conoscenze sull'evoluzione delle galassie (come la Via Lattea) e i buchi neri supermassicci, che si nascondono al loro centro, saranno ulteriormente raffinate.

Lo Sloan Digital Sky Survey, in poche parole, andrà a supportare pianamente il lavoro di satelliti come TESS della NASA, Gaia dell'ESA e del telescopio a raggi X eROSITA. "In un anno in cui l'umanità è stata sfidata in tutto il mondo, sono così orgoglioso del team SDSS per aver dimostrato, ogni giorno, il meglio della creatività umana, dell'ingegnosità, dell'improvvisazione e della resilienza", ha dichiarato Juna Kollmeier, Direttore SDSS-V.

Sono tre gli strumenti che rendono l'indagine importantissima:

Il Local Volume Mapper : impiegato per sondare le interazioni tra le stelle che compongono le galassie, il gas interstellare e la polvere cosmica;

: impiegato per sondare le interazioni tra le stelle che compongono le galassie, il gas interstellare e la polvere cosmica; Il Milky Way Mapper : strumento che osserva la Via Lattea e le stelle presenti in essa per studiare le diverse architetture dei suoi sistemi stellari e planetari;

: strumento che osserva la Via Lattea e le stelle presenti in essa per studiare le diverse architetture dei suoi sistemi stellari e planetari; Il Black Hole Mapper: capace di misurare le masse e la crescita nel tempo cosmico dei buchi neri supermassicci che risiedono nei cuori delle galassie.

"Queste prime osservazioni sono molto importanti per una vasta gamma di obiettivi scientifici: coprono obiettivi dalla mappatura delle regioni interne dei buchi neri supermassicci e dalla ricerca di sistemi esotici di buchi neri multipli, allo studio delle stelle vicine e dei loro nuclei morti, tracciando la chimica delle potenziali stelle che ospitano pianeti attraverso la Via Lattea", afferma infine Evan Michelson, direttore del programma presso la Sloan Foundation.