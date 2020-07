Uno studio ha calcolato la popolazione mondiale nel 2100: crollo in Italia e Cina

Secondo un importante studio pubblicato oggi, nel 2100 sulla Terra potrebbero esserci 8,8 miliardi di persone, 2 miliardi in meno rispetto alle proiezioni delle Nazioni Unite. Le ragioni sono da ricercare in un calo del tasso di fertilità delle popolazione.

Nel paper, disponibile sulla rivista The Lancet, si legge che 183 paesi su 195, scenderanno al di sotto della soglia necessaria per mantenere l'attuale livello di popolazione: di conseguenza, le morti non saranno bilanciate dalle nascite, salvo un afflusso importante di immigrati.

Venti paesi (tra cui Giappone, Spagna, Italia, Tailandia, Portogallo, Corea del Sud e Polonia) registreranno un calo della popolazione della metà, ma a sorprendere è il dato della Cina, che passerà da 1,4 miliardi di persone a 730 milioni nel giro di 80 anni.

A triplicare le dimensioni a circa tre miliardi di persone sarà l'Africa sub-sahariana, con la Nigeria che si espanderà a 800 milioni rispetto agli attuai 196, e sarà seconda solo all'India che sarà ad 1,1 miliardi.

La diminuzione della fertilità aumenterà l'aspettativa di vita: è previsto un calo di oltre il 40% dei bambini sotto i cinque anni, dai 681 milioni del 2017 a 401 milioni nel 2100. Secondo lo studio, 2,37 miliardi di persone avranno più di 65 anni, mentre gli over 80 saliranno ad 866 milioni. Per questo motivo, secondo il paper, sarà necessario revisionare i servizi sociali e sistemi sanitari, che dovranno essere in grado di curare le persone più anziane.

In Cina è previsto anche un crollo delle persone in età lavorativa, che passeranno dai 950 milioni di oggi a poco più di 350 milioni entro la fine del secolo. In India invece tale declino dovrebbe essere meno ripido. Discorso diverso per la Nigeria, dove la forza lavoro attiva si espanderà da 86 a 450 milioni.

Christopher Murray dell'Institute for Health Metrics and Evalutation dell'Università di Washington, parlando con l'AFP ha affermato che "queste previsioni rappresentano una buona notizia per l'ambiente, e lasciano presagire meno stress sui sistemi di produzione alimentari e minori emissioni di carbonio, nonchè significative opportunità economiche per parti dell'Africa subsahariana".

Centrali, secondo Murray, saranno le scelte politiche dei governi centrali, che dovranno sostenere politiche di immigrazione flessibili e le famiglie che vogliono figli.

A tal proposito, secondo le previsioni entro il 2050 il PIL della Cina supererà quello degli USA, che però a loro volta dovrebbero tornare al primo posto entro il 2100. Al terzo posto salirà la Cina, con Giappone, Germania, Francia e Regno Unito che resteranno comunque tra le 10 economie più importanti del mondo. L'Italia e la Spagna invece scenderanno al 25 e 28esimo posto, ed usciranno dalla top 15.