Questo studio potrebbe cambiare la ricerca della vita aliena sugli esopianeti acquosi

Gli scienziati, che si prefiggono di scrutare i mondi lontani alla ricerca di vita extraterrestre, hanno fatto un passo avanti nello studio delle condizioni atmosferiche che permetterebbero agli esopianeti ricchi di acqua di ospitare cieli nebbiosi (hazy skies).

Affinché un esopianeta (un corpo celeste che orbita attorno a una stella differente dal Sole) sia abitabile, non basta esclusivamente la presenza di grandi quantità di acqua, necessaria alla vita, ma è importante che ci siano nebbie o altre particelle nell’atmosfera planetaria, in grado di influenzare la temperatura globale e la luce stellare. Le nebbie, infatti, alterano il modo in cui la luce interagisce con il gas atmosferico, rendendo più complessa l’individuazione di molecole fondamentali, come metano o acqua.

La ricerca, apparsa su Nature Astronomy, spiega che il team di studiosi ha utilizzato una camera ad hoc in laboratorio per ricreare l’ipotetica atmosfera negli esopianeti, mescolando i composti comuni su questi astri e vapore acqueo. Il fine ultimo è quello di simulare le condizioni che permettono la formazione di nebbie negli esopianeti acquosi.

Successivamente, il miscuglio ottenuto è stato esposto alla luce ultravioletta, per emulare le radiazioni di una stella (responsabili di produrre le particelle nebbiose). Infine, è stata misurata quanta luce assorbivano e riflettevano le particelle sintetizzate.

I dati ottenuti risultano essere molto più accurati, rispetto alle precedenti ricerche basate su un esopianeta ben noto agli scienziati (il GJ 1214 b), e offre nuovi strumenti per lo studio della chimica atmosferica degli esopianeti.