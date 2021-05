Uno studio ha cercato di scoprire se i bambini danno valore morale al denaro

Un recente studio condotto dai ricercatori dell'Università del Michigan e della Emory University di Atlanta ha suggerito che i bambini, se capiscono che dei soldi hanno una storia negativa dietro, potrebbero scegliere di non prenderli.

L'esperimento è stato condotto insieme a oltre 300 bambini di età compresa tra i 5 e 6 anni e gli 8 e 9 anni. Ad essi venivano presentati ipotetici scenari dove un personaggio offriva loro dei soldi, affinché potessero decidere se accettarli o rifiutarli.

I bambini, infatti, preferivano accettare un dollaro non rubato anche se offerto da un individuo moralmente negativo piuttosto che accettare lo stesso dollaro, rubato, da un individuo tuttavia moralmente neutrale.

I ricercatori hanno così compreso che concetti come "denaro sporco" o "denaro insanguinato" non appartengono esclusivamente al mondo adulto - quale trova sì, la felicità nel denaro, ma anche i bambini ne tengono conto. "I bambini fin dalle scuole elementari, trattano i soldi come negativamente, influenzati in qualche modo" ha detto la professoressa di Psicologia e Linguistica all'Università di Heinz Werner, Susan Gelman.

Durante lo studio e gli esperimenti, ciò che ha affascinato moltissimo i ricercatori era in effetti la variabilità delle risposte dei bambini. Per qualcuno era indifferente quale fosse la provenienza dei soldi e li avrebbe accettati comunque.

Ciò, è sembrato un suggerimento sulla direzione lavorativa che avrebbero potuto prendere i bambini, tuttavia sono soltanto ipotesi che lasciano il tempo che trovano.

"Sono affascinato dalle differenze individuali dei bambini" ha ribadito Arber Tasimi, assistente professore alla Emory University e autore principale dello studio. "Alcuni hanno trattato un dollaro come un altro, mentre altri no. Mi chiedo allora, perché alcuni erano infastiditi dai soldi sporchi e altri no?"