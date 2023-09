Studio su questo comune dolcificante ha rivelato una terribile verità

L'aspartame è uno dei nomi più riconoscibili in ambito dei dolcificanti. Tuttavia, una recente ricerca ha rivelato che il suo impatto potrebbe estendersi ben oltre il semplice "zuccherare" le nostre bevande... in negativo.

Gli scienziati statunitensi hanno condotto uno studio sui topi maschi, somministrando loro aspartame a livelli significativamente inferiori a quelli ritenuti sicuri dalla Food and Drug Administration (FDA). I risultati? Questi topi hanno mostrato deficit nell'apprendimento e nella memoria.

C'è di più: tali cambiamenti sono stati osservati anche nella loro prole, suggerendo un potenziale impatto a lungo termine sulla salute intergenerazionale. Ora, prima di saltare alle conclusioni, è essenziale sottolineare che ciò non significa necessariamente che questi risultati si tradurranno direttamente negli esseri umani.

Tuttavia, è impossibile ignorare il fatto che l'aspartame, nonostante le controversie in corso, è considerato sicuro fino a un certo livello. Questi nuovi risultati suggeriscono che le agenzie di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione gli effetti ereditabili nell'ambito delle valutazioni di sicurezza.

Come potrebbe l'aspartame influenzare la funzione cognitiva? Gli scienziati ritengono che ciò possa essere dovuto a cambiamenti nella segnalazione dei neurotrasmettitori, in particolare nell'amigdala. Questi effetti, tuttavia, sembrano essere selettivi, poiché non sono stati osservati cambiamenti in altre funzioni cognitive come la memoria a lungo termine o il richiamo.

Ciò che è particolarmente intrigante è che le conseguenze sembrano essere trasmesse attraverso cambiamenti epigenetici nello sperma, piuttosto che attraverso l'esposizione diretta. In conclusione, mentre ulteriori ricerche sono necessarie per confermare se questi risultati possano essere applicati anche agli esseri umani, è chiaro che l'aspartame e altri dolcificanti artificiali meritano un esame più approfondito.