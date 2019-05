Studio conferma: gli alimenti super-processati inducono ad un aumento di peso

Un nuovo studio sembra aver confermato che l'assunzione di cibi ultra processati induce le persone a mangiare di più ed aumentare di peso. I cibi ultra processati sono quegli alimenti che sono lavorati e confezionati, caratterizzati da lunghi periodi di conservazione.

Lo studio, pubblicato il 16 maggio sulla rivista Cell Metabolism, ha coinvolto 20 volontari sani che hanno trascorso circa un mese in un laboratorio presso il National Institutes of Health (NIH) a Bethesda, nel Maryland.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a due diete. La prima contenente cibi ultraprocessati, mentre la seconda composta da alimenti minimamente lavorati. I partecipanti hanno alternato queste due diete per due settimane. Per fare un'esempio, i cibi ultraproccessati durante la colazione possono essere ciambelle e snack vari, mentre la controparte più salutare prevede latte, frutta ed elementi ricchi di fibre.

Entrambe le due tipologie di pasti avevano la stessa quantità di calorie, zuccheri, fibre, grassi e carboidrati, e i partecipanti potevano scegliere se mangiare o no il cibo (o alcuni elementi del piatto proposto).

I ricercatori hanno scoperto che, quando alle persone veniva somministrata la dieta con il cibo ultra processato, quest'ultimi mangiavano circa 500 calorie in più al giorno, in confronto alla dieta con il cibo non lavorato. Inoltre, chi ha testato la dieta con il cibo ultra processato, ha ottenuto un aumento di peso di 0.9 chilogrammi, mentre chi ha condotto l'altra dieta ha perso circa 2 chili.

Nonostante lo studio fosse stato condotto in piccolo, "i risultati di questo esperimento strettamente controllato hanno mostrato una differenza chiara e consistente tra le due diete", ha affermato l'autore principale, Kevin Hall.

"Limitare il consumo di alimenti ultraprocessati può essere una strategia efficace per la prevenzione e il trattamento dell'obesità", hanno concluso i ricercatori. Futuri studi determineranno per quale motivo le persone mangiavano di più e ingrassavano con l'assunzione di questi cibi super processati. Tuttavia, lo studio ha scoperto che le persone tendevano a consumare i pasti più velocemente, rispetto alla dieta non trasformata.

Mangiare sano è importante per la salute, nei broccoli, ad esempio, è presente un potente soppressore antitumorale. Mangiare male invece, uccide molto di più delle sigarette.