Uno studio conferma: anche i gatti si legano ai loro proprietari non meno dei cani

Un nuovo studio mette in luce come anche i gatti si affezionino ai loro proprietari, non meno di come fanno i cani, solo che i felini lo fanno... a modo loro!

Spesso vediamo una rappresentazione dei gatti come piccoli animali da compagnia che tollerano i loro proprietari come fonte di cibo o di coccole, altre volte in divertenti meme sono rappresentati nell'atto di elaborare piani tremendi per conquistare il mondo tuttavia, un nuovo studio, mette in luce come anche i nostri piccoli felini si affezionino ai loro proprietari non meno dei cani. D'altronde, chi vive con un gatto in caso si sarà accorto di come anche queste piccole e simpatiche creature provino molto affetto e si leghino in maniera stretta ai loro proprietari ma questa ricerca, pubblicata su Current Biology dall’Università dell’Oregon, mette tutto nero su bianco.

Per dimostrare l’attaccamento dei gatti ai loro padroni umani è stato fatto un test a cui hanno partecipato 79 gattini e 38 gatti adulti. Il test prevede che l’animale e il padrone vengano messi all'interno di una stanza nuova ed estranea per l’animale. In questo ambiente nuovo, se l’attaccamento verso il padrone è forte, l’animale dopo un primo momento di incertezza e stress inizierà a tranquillizzarsi mentre, al contrario, se il legame con il proprietario non è forte, l’animale continuerà ad essere sotto stress. Per la precisione, il test si è svolto in questo modo: gatto e proprietario sono entrati in stanza e il proprietario umano si è posizionato all'interno di un cerchio disegnato sul pavimento. Solo se l’animale, di sua spontanea volontà, entrava nel cerchio il proprietario poteva toccarlo. Dopo due minuti il proprietario dell’animale doveva uscire dal cerchio lasciando solo l’animale per due minuti e, solo al termine di questi, sarebbe potuto rientrare.

I gatti adulti hanno partecipato al test una volta sola, mentre i gattini due volte, la seconda volta a due mesi di distanza dalla prima. I comportamenti degli animali sono stati registrati e successivamente analizzati dagli esperti che hanno osservato come il 64,3% dei gattini dimostrava un saldo attaccamento al proprietario umani ed una percentuale simile (65,8%) è stata riscontrata nei gatti adulti. Insomma, come ci dicono gli scienziati che hanno partecipato allo studio, i gatti dimostrano attaccamento non meno dei cani solo che lo dimostrano… in un modo tutto loro!