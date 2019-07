Oumuamua non è una nave aliena! Uno studio conferma la sua misteriosa natura

Il 19 ottobre 2017 gli astronomi avvistarono il primo oggetto interstellare conosciuto (ma non l'unico arrivato fin'ora) ad entrare nel nostro sistema solare.

Il nome del misterioso oggetto è 1I/2017 U1, ma è anche conosciuto come Oumuamua ("scout" in lingua hawaiana). I ricercatori di tutto il mondo hanno dovuto lavorare in fretta per scoprire la storia dell'oggetto celeste, prima che Oumuamua viaggiasse oltre la portata dei telescopi terrestri.

Le strane caratteristiche del visitatore interstellare portarono alla creazione di numerose teorie, comprese quelle che vedevano Oumuamua come una navicella aliena inviata da una civiltà lontana ad esaminare il nostro sistema stellare.

Un'analisi recente di Matthew Knight, ricercatore associato presso il Dipartimento di Astronomia dell'Università del Maryland, prova a togliere ogni dubbio sull'origine dell'oggetto celeste.

"Non abbiamo mai visto nulla di simile a Oumuamua nel nostro sistema solare, è ancora un mistero" dice Knight. "Ma la nostra preferenza è quella di attenerci agli analoghi che conosciamo, finché non troviamo qualcosa di unico. L'ipotesi del veicolo spaziale alieno è un'idea divertente, ma la nostra analisi suggerisce che esiste un'intera serie di fenomeni naturali che potrebbero spiegarlo."

Oumuamua era di colore rosso, simile a molti oggetti presenti nel sistema solare, aveva, probabilmente, una forma allungata (come un sigaro) e una strana rotazione. Tuttavia, l'oggetto sembrava accelerare, una caratteristica tipica delle comete, ma non sono state trovate prove delle emissioni di gas che, tipicamente, provocano questo aumento della velocità.

Per spiegare la non presenza di gas, i ricercatori credono che l'oggetto sia stato accelerato dal riscaldamento di composti interni, causato dal passaggio vicino il Sole. Mentre, secondo un'altra teoria, il misterioso oggetto cosmico potrebbe essere stato espulso da un gigante gassoso in orbita attorno a una stella.

La nostra conoscenza di questi oggetti interstellari è ancora troppo limitata. Nei prossimi 10 anni però, i ricercatori si aspettano di vedere più oggetti come Oumuamua, l'unico modo per capire l'unicità del visitatore.