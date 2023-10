Uno studio lo conferma: il sesso migliora la salute del nostro cervello

In un recente studio pubblicato sul Journal of Sex Research, un team di ricercatori guidato da Shannon Shena dell’Hope College e Hui Liub della Purdue University, ha scoperto che il sesso è collegato a una migliore salute del cervello in tutte le fasce d’età considerate. Sarà davvero così?

Dopo aver visto se sia possibile morire durante il sesso, questa volta un recente studio sembrerebbe aver dimostrato alcuni effetti di questa piacevole attività. No, non parliamo dei benefici fisici…

I ricercatori si sono concentrati su di un campione di persone non più giovanissime, ed è in grado di donarci informazioni su diversi aspetti: sulla frequenza con cui gli americani hanno rapporti sessuali, sul livello di piacere che ne traggono e su quanto emotivamente soddisfacenti trovino le loro relazioni sessuali.

Se da un lato troviamo che nei soggetti di età compresa tra 75 e 90 anni la frequenza dei rapporti sessuali sembra giocare un ruolo addirittura fondamentale, scendendo leggermente con l’età e precisamente nella fascia compresa tra 62 e 74 anni, il fattore più importante risulta essere la qualità del sesso fisica ed emotiva.

In particolare, i ricercatori hanno osservato che con dei "frequenti" rapporti sessuali (almeno una volta a settimana) il primo gruppo aveva una funzione cognitiva significativamente migliore dopo cinque anni.

"Come visto nel nostro campione, promuovere la qualità sessuale tra le coppie giovani-anziane può essere un modo per combattere i deficit che le persone si aspettano arrivino con l'invecchiamento," affermano gli stessi autori Shena e Luib. Ma che tipo di benefici potrebbero derivare da una vita sessuale attiva?

Sicuramente risultano essere chiare le ripercussioni sul nostro apparato cardiovascolare e sull’aumento della felicità e del benessere. Ciononostante, gli autori ipotizzano che tali conseguenze impattino anche sul miglioramento delle funzioni cognitive.

Nello specifico, la funzione cognitiva di ciascun partecipante è stata quantificata attraverso diversi test atti a considerare diverse componenti come il linguaggio, i calcoli, l’orientamento, l’attenzione e la memoria.

"L’esercizio fisico" che migliora la salute cardiovascolare aumenta i livelli di sangue nel cervello, prevenendo o riducendo l’insorgenza di diverse patologie neurodegenerative. Inoltre, riduce anche i livelli di stress, che attraverso un complesso meccanismo fisiologico, agisce purtroppo sulle aree deputate alla memoria.

A quanto pare dunque, nonostante gli scienziati non vogliono che tu faccia sesso nello spazio, questi nuovi dati sembrerebbero dimostrare ancora una volta l’importanza evolutiva che riveste l’atto sessuale.