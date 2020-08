Uno studio lo conferma: la Terra sta navigando nei resti di una Supernova

Secondo quanto affermato dai ricercatori dell'Australian National University, capitanati dal fisico Anton Wallner, i depositi oceanici di un particolare isotopo del Ferro sarebbero la prova che la Terra sta attraversando la scia di una (o più) supernova.

Lo studio è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale della National Academy of Sciences: i ricercatori hanno posto la loro attenzione sul “Fe-60”, un particolare isotopo del ferro radioattivo con decadimento della durata di circa 15 milioni di anni. Secondo quanto riportato da Anton Wallner e colleghi, nei nostri fondali oceanici vi è una massiccia dose di questo isotopo. I resti fossili da cui è stato analizzato il Fe-60 risalgono a circa 33mila anni fa ed è improbabile che sia un deposito di isotopi generatosi stesso qui sulla Terra.

Per essere un Fe-60 di origine terrestre – spiegano i ricercatori – avrebbe dovuto sedimentarsi con le rocce del pianeta già 4.5 miliardi di anni, quando la Terra ha iniziato a formarsi; come detto prima però, l’isotopo del Ferro in questione non ha una vita così lunga, ergo deve essere in qualche modo caduto dal cielo e depositatosi nel corso dei millenni.

La pioggia e gli agenti atmosferici sono spesso ottimi trasportatori di piccoli elementi e particelle cosmiche che urtano continuamente il nostro pianeta. “Potrebbe essere plausibile” – afferma Wallner – “che la presenza delle particelle di cui stiamo parlando sia dovuta al fatto che la Terra sta “navigando” in una scia di detriti di una supernova. Stiamo passando in una zona della nostra galassia chiamata Local Interstellar Cloud, composta da gas, polvere e plasma. Questa nube potrebbe essersi formata dai resti di precedenti esplosioni di supernova, non più lontane di 300-400 AL.”

Non è la prima volta che il Ferro-60 fa discutere di sé e uno dei più recenti ritrovamenti di questo isotopo è avvenuto in Antartide, dove - secondo gli studi - può essersi depositato solamente negli ultimi 20 anni.

Tra gli eventi più spettacolari e potenti che si possano osservare nel nostro Universo, le Supernove potrebbero aver causato un estinzione di massa qui sulla Terra.