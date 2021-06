Uno studio dimostra che i Maori sono arrivati in Antartide 1000 anni prima degli europei

Uno studio recente neozelandese si è soffermato sui racconti e sulle tradizioni tramandate oralmente dal popolo Maori, scoprendo come tale civiltà fosse arrivata in Antartide già mille anni prima rispetto agli esploratori europei e russi del XIX secolo.

Il primo sbarco documentato sul territorio dell'Antartide è avvenuto con l'americano John Davis, il 7 febbraio 1821. Questa versione già in passato è stata contestata da alcuni storici, ma adesso sembra che i primi uomini ad aver messo piede sul continente glaciale siano stati proprio i Maori, il popolo polinesiano che vive ancora sul territorio neozelandese.

La ricerca è stata pubblicata sul Journal of the Royal Society of New Zealand, ed è stata guidata dalla biologa Priscilla Wehi. La dottoressa ha esaminato per lo più i racconti e le storie orali della popolazione, analizzando quella che viene chiamata "letteratura grigia", ovvero l'insieme dei testi non pubblicati attraverso i normali canali del commercio librario

I ricercatori hanno scoperto che uno dei primi viaggi verso l'Antartide è avvenuto agli inizi del VII secolo d.C, mediante una spedizione voluta dal capo polinesiano Hui Te Rangiora e dal suo equipaggio di esploratori. Ciò li avrebbe resi i primi umani a vedere le acque antartiche, ben mille anni prima delle spedizioni europee e del monto occidentale.

Questa scoperta non sorprenderà di certo i Maori moderni, che ancora oggi raccontano queste storie come vere e proprie imprese dei loro avi, ma è comunque un passo importante per aumentare la ricchezza e le conoscenze della letteratura accademica internazionale.

Secondo il team che ha svolto la ricerca, dare lustro e importanza scientifica a queste storie aiuterà molto il popolo Maori ad essere preso più in considerazione soprattutto in ambito di ricerca. "La loro conoscenza del mare e del clima" - scrivono i ricercatori - "potrebbe essere un elemento prezioso per lo studio dei cambiamenti climatici e per la salvaguardia degli ambienti protetti, e speriamo che i numeri di persone Maori coinvolte in tali ambiti aumenti sempre di più".

Unica difficoltà di questo tipo di ricerca è appurare che ogni storia sia quanto più accurata e veritiera possibile. Per fortuna la tradizione Maori non si affida solo a testimonianze orali, ma vi sono molte prove scritte giunte sino ai giorni nostri.



