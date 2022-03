Uno studio dimostra che stare al telefono non aumenta il rischio di tumore

L'uso dei telefoni cellulari non aumenta il rischio di tumori al cervello, questo ha dimostrato una nuova ricerca su larga scala. Da uno studio basato su 776.000 donne, che hanno usato i loro telefoni cellulari ogni giorno per almeno due decenni, non è emerso nessun aumento del rischio di comparsa di tumori.

I timori sull'impatto dei telefoni cellulari sul nostro cervello si sono riaccesi dopo il lancio delle tecnologie wireless 5G.

La maggior parte delle analisi che hanno individuato una connessione tra cancro e smartphone sono di natura retrospettiva. Ergo, si è notato come un soggetto afflitto da un tumore utilizzi regolarmente uno cellulare, il che significa che i risultati di questi studi possono essere fallaci.

Ora, gli scienziati dell'Oxford Population Health e dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro hanno dimostrato nel loro studio su larga scala che non c’è nessun aumento di probabilità di comparsa di tumori cerebrali nei soggetti che usano telefoni cellulari, rispetto a coloro che non ne hanno mai usato uno.

Nel 2001 circa 776.000 partecipanti hanno completato questionari circa l’utilizzo del telefono cellulare; la metà di questi è stata intervistata di nuovo nel 2011. I partecipanti sono stati quindi seguiti per una media di 14 anni attraverso il collegamento ai loro record del Social Security Number.

Questi sono le tipologie di neoplasie tenute in considerazione, con nuovi esami rivoluzionari: glioma (un tumore del sistema nervoso); neuroma acustico (un tumore del nervo che collega il cervello e l'orecchio interno); meningioma (un tumore della membrana che circonda il cervello); e tumori della ghiandola pituitaria.

Durante il periodo di follow-up di 14 anni, 3.268 donne hanno sviluppato un tumore al cervello, con i ricercatori che hanno concluso che non c'era alcuna differenza significativa nel rischio di sviluppare un tumore al cervello tra coloro che usavano i telefoni cellulari e quelli che non lo facevano.

Inoltre, non vi è stato alcun aumento di probabilità di sviluppare nessuno dei diversi tipi di neoplasie per coloro che hanno utilizzato un telefono ogni giorno, parlato per almeno 20 minuti a settimana o che hanno utilizzato un cellulare per oltre 10 anni.