Uno studio dimostra che i terremoti possono aiutare la crescita degli alberi, ecco come

I terremoti sono tra gli eventi naturali più temuti e possibilmente catastrofici che l'Uomo deve affrontare. Altamente imprevedibili, possono essere causa di vere e proprie calamità, ma uno studio ha dimostrato che possono fare anche del bene, soprattutto per la ripopolazione delle foreste.

Dopo il passaggio di un terremoto, la prima cosa che si fa è saggiarne i danni in modo minuzioso. A volte non è sempre facile studiarli, quindi si ricorre alle minuziose ricerche della geologia e della sismologia per appurarne entità e provenienza. Secondo un nuovo studio però, le conseguenze di un sisma possono riflettersi sul tasso di crescita e diffusione degli alberi.

La ricerca è stata pubblicata su JGR Biogeosciences, affermando che i grandi terremoti - quelli più violenti - possono aumentare e/o cambiare drasticamente il flusso delle acque del sottosuolo, aumentando la disponibilità di acqua nel terreno e permettendo alle radici delle piante una più facile nutrizione.

È noto da diverso tempo che i terremoti possono cambiare il destino della flora locale, ma c'è ancora molto da imparare riguardo la crescita degli organismi vegetali influenzata da sismi o smottamenti e soprattutto non sappiamo quanto questo evento venga registrato nell'archivio biologico delle piante, che noi possiamo leggere ad esempio nei tronchi degli alberi.

"Se la crescita degli alberi è limitata principalmente dall'acqua, in teoria gli alberi dovrebbero registrare le risposte idrologiche ai terremoti modificando i loro tassi di crescita", spiega il team di ricercatori guidato dall'idrologo Christian Mohr dell'Università di Potsdam, in Germania.

Non sempre la casistica permette che agli alberi vada "meglio": spesso un terremoto potrebbe anche peggiorare la situazione per la flora, rendendo un territorio sensibilmente più sterile. Questa ricerca quindi apre le porte per un duplice nuovo metodo di studio: si potranno studiare i terremoti del passato grazie all'analisi degli alberi più antichi, e allo stesso tempo si potrà capire di più sulla variazione dei sistemi idrologici naturali a seguito di sismi violenti.

Rimanendo in tema, di recente nel New Hampshire potrebbe essersi verificato un terremoto misterioso di cui nessuno conosce la causa.