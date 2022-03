Studio Display di Apple supporta anche Windows, ma con delle limitazioni

Del nuovo Studio Display di Apple abbiamo ampiamente parlato nelle ultime ore, dopo il reveal ufficiale da parte del colosso di Cupertino durante il keynote dello scorso 8 Marzo. Oggi, emerge la notizia che il display supporta anche Windows.

A confermarlo, a The Verge, un portavoce d Apple, il quale ha affermato che Studio Display può a tutti gli effetti funzionare come un monitor tradizionale quando è collegato ad un PC Windows attraverso l’ingresso Thunderbolt. Tuttavia, non mancano le limitazioni.

Apple conferma che gli utenti hanno la possibilità di attivare la webcam integrata, da 12 megapixel, nelle app di Windows e possono anche utilizzare il microfono e gli altoparlanti. Alcune funzioni però sono esclusiva dei Mac, tra qui quella che centra l’immagine su una persona durante una videochiamata o una registrazione video. Lo stesso vale per l’audio spaziale con Dolby Atmos ed “Hey Siri”, che sono esclusiva di macOS.

Per quanto riguarda la risoluzione, ovviamente, varia a seconda del PC: Studio Display supporta il 5K a 60Hz, ma se il computer non la supporta verrà limitata a 4K o meno.

Nella giornata di ieri abbiamo giocato con il configuratore del sito Apple ed abbiamo scoperto che Mac Studio e Studio Display al massimo della potenza costano oltre 11mila Euro.