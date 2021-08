Un nuovo studio evidenzia la pericolosità dell'inquinamento da piombo

Il piombo è presente nel corpo umano da 5.000 anni - da quando l'umanità iniziò a raffinare i metalli - fino ad oggi. In un sito archeologico a Roma e in Sardegna, gli autori di un nuovo studio pubblicato sulla rivista Environmental Science and Technology, analizzano l'inquinamento da piombo e la nostra storia di estrazione e fusione.

"Questa documentazione sull'inquinamento da piombo nel corso della storia umana indica che gran parte delle dinamiche stimate nella produzione di piombo si replica nell'esposizione umana", spiega il geologo Yigal Erels dell'Università Ebraica di Gerusalemme, in Israele. "In poche parole: più piombo produciamo, più è probabile che le persone lo assorbano nei loro corpi".

Quando i romani iniziarono a estrarre piombo e fonderlo, soprattutto per la produzione delle monete circa 2.500 anni fa, i resti archeologici mostrano un chiaro aumento del rapporto del metallo pesante nelle loro ossa. Ovviamente l'avvento della metallurgia non ha fatto altro che aumentare questa concentrazione di piombo nel corpo di ben 4.000 volte.

Un numero destinato ad aumentare, poiché entro il 2050 alcune stime prevedono che ci sarà un aumento di oltre il 1.000% della domanda di materiali come piombo, cobalto e nichel. Il motivo? La domanda di elettronica, batterie e pannelli solari aumenterà a dismisura. Ciò solleva una grande preoccupazione per la salute.

Nel 2017, ad esempio, l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ha stimato come l'esposizione al piombo sia stata responsabile di oltre 1 milione di morti e di quasi 25 milioni di anni di vita sana persi in tutto il mondo. "La stretta relazione tra i tassi di produzione di piombo e le concentrazioni di piombo negli esseri umani in passato, suggerisce che senza un'adeguata regolamentazione continueremo a sperimentare gli effetti dannosi sulla salute della contaminazione da metalli tossici", avverte infine Erels.