Grazie ad uno studio sarà più facile individuare buchi neri isolati sparsi per la galassia

Uno studio, non ancora pubblicato, sintetizza un metodo “semplice” ma ingegnoso per cercare e scoprire i buchi neri isolati (IBH) sparsi per la nostra galassia.

La ricerca è stata svolta in Giappone da due astrofisici dell’Università di Kyoto.

Secondo i due scienziati la nostra galassia è “abitata” da milioni di buchi neri, molti di questi isolati (IBH) quindi difficili da individuare con i moderni sistemi di ricerca.

Per individuare un buco nero solitamente si studia la quantità di raggi X che esso emana. Quando una di queste entità spaziali risucchia materia, quella presente ai suoi margini si allarga sempre di più formando il così detto disco di accrescimento.

La materia all’interno del disco si urta e si scontra con sé stessa mentre si avvicina all’orizzonte degli eventi (il punto di non ritorno, oltre al quale tutto viene risucchiato).

Quando il materiale si scontra e si sfrega emette Raggi X.

Ma mentre è facile individuare i raggi X dei buchi neri grandi e di quelli super massicci (proprio perché sono grandi e hanno più materiale sul loro disco di accrescimento), o di quei buchi neri, anche di piccole dimensioni, ma che si trovano vicino a stelle binarie che li alimentano con grandi quantità di materia, ben più complesso è scoprire quelli solati studiati dai due ricercatori Giapponesi.

Quest’ultimi sono più piccoli e isolati quindi hanno meno materiale nei loro dischi di accrescimento. Quindi producono meno raggi X individuabili dai nostri sensori.

I buchi neri isolati (IBH) sparsi per la galassia “aspirano” materiali e polveri interstellari che fluttuano nello spazio. Questo processo è, però, inefficiente e gran parte della materia che il buco nero ha ingerito viene poi espulsa nello spazio a grandissima velocità.

Questo materiale che viene sparato fuori interagisce con sé stesso e con altra materia eventualmente presente lungo la sua traiettoria.

Secondo lo studio, questo materiale interagisce con sé stesso e con ciò che trova intorno formando, attraverso un processo molto complesso, delle onde radio che possono essere rilevabili più facilmente.

Se lo studio darà i risultati sperati, si potrà iniziare la caccia agli IBH sparsi nella nostra galassia che, si stima, possano essere milioni.