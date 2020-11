Studio di Harvard: 12 minuti di esercizio riscontrano grandi vantaggi, ecco quali

Un nuovo studio del Massachusetts General Hospital (MGH) - in collaborazione con Harvard - ha rilevato che perfino brevi periodi di esercizio fisico possono avere un impatto significativo sulla salute. Fare esercizio è molto importante: oltre a svegliarci come un caffè, può inibire la crescita e la diffusione di alcuni tipi di cancro.

Nello studio (potrete leggere l'originale in questa pagina) gli esperti hanno descritto che circa 12 minuti di esercizio cardiopolmonare acuto hanno influenzato più dell'80% dei metaboliti circolanti nel nostro corpo. Perfino brevi periodi di esercizio hanno avuto un grande impatto, dimostrando l'importanza di rimanere sempre attivi (soprattutto in questo periodo).

Di quali effetti si sta parlando? Resistenza all'insulina, allo stress ossidativo, reattività vascolare maggiorata e resistenza all'infiammazione. Nello studio sono stati misurati i livelli di 588 metaboliti circolanti nel nostro corpo prima e immediatamente dopo 12 minuti di esercizio fisico intenso in 411 uomini e donne di mezza età.

È stato osservato un cambiamento netto: un metabolita chiave collegato a malattie cardiache, diabete e diminuzione della longevità, è diminuito del 29% con questi brevi periodi di esercizio. Un altro metabolita influenzato dall'esercizio è stato il DMGV (diminuito del 18%), associato all'aumento del rischio di diabete e malattie del fegato.

Questa scoperta potrebbe aprire la porta a un futuro esame del sangue per determinare quanto possa essere in forma una persona. Come? Grazie al controllo di questi metaboliti.