Studio italiano conferma: l'esposizione al fumo da piccoli altera sonno e stress da adulti

Pochi giorni fa abbiamo visto come il fumo possa causare obesità alle nostre generazioni successive, in un raro effetto transgenerazionale non genetico. Un altro studio recente ha provato che l’esposizione a nicotina e sottoprodotti da piccoli può causare effetti a lungo termine su sonno e risposta allo stress.

A parlarne è stato un gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna, guidato dalla professoressa presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Giovanna Zoccoli. Usando i topi, essi hanno analizzato gli effetti sugli adulti dell’esposizione prenatale al fumo: con dei topi gravidi e un aumento nella concentrazione del fumo passivo, è stato osservato che i figli, una volta adulti, mostravano una netta riduzione del sonno tra la fase di riposo e il risveglio. Cerebralmente parlando, invece, è stata segnalata una alterazione degli ormoni dello stress nell’ippocampo, struttura particolarmente sensibile allo stress stesso durante lo sviluppo cerebrale.

Come spiegato dalla coordinatrice della ricerca, “I risultati di questo studio mostrano come il sonno negli adulti possa essere influenzato da eventi accaduti nelle prime fasi della vita. Secondo i nostri dati, il controllo dei fattori ambientali durante la gravidanza è fondamentale non solo per la salute delle donne ma anche per quella della prole. Il consumo di nicotina durante la gravidanza rappresenta un fattore di stress che ha effetti sullo sviluppo dell'ippocampo della prole e sui loro schemi di sonno quando sono adulti”.

Lo studio completo rimane accessibile su Scientific Reports per la lettura del pubblico.

