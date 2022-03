Studio italiano conferma: inquinamento atmosferico aumenta rischio malattie autoimmuni

Stando a uno studio recente condotto da un team di ricercatori italiano, l’esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico risulterebbe strettamente collegata a un rischio maggiore di incorrere in malattie autoimmuni, tra cui artrite reumatoide, malattie del tessuto connettivo e sclerosi multipla.

L’analisi pubblicata su RMD Open parla chiaro: l’impatto di gas di scarico e fumi industriali sul corpo umano è notevole e porterebbe alla sua reazione sia in maniera positiva, portando a peculiari adattamenti del nostro sistema immunitario, sia in maniera negativa, provocando una risposta immunitaria pericolosa. Se all’inizio può trattarsi di semplice infiammazione, con il passare del tempo può diventare un vero e proprio danno sotto forma di malattie autoimmuni.

Per giungere a questa tesi, i ricercatori hanno estratto il database nazionale italiano sul rischio di frattura (DeFRA) e hanno recuperato informazioni mediche su 81.363 uomini e donne presentate da più di 3500 medici tra giugno 2016 e novembre 2020, di cui il 92% donne con età media di 65 anni, e per il 22% con una condizione di salute coesistente. Collegando poi il loro codice postale residenziale alla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria più vicina, è stato possibile valutare l’impatto dell’esposizione a PM10 e PM2,5 sopra le soglie considerate dannose per la nostra salute. Del resto, si sa già che vivere nelle grandi città è rischioso per la salute.

Ebbene, se da una parte l’esposizione a PM2,5 non era associata a un aumentato rischio di diagnosi di una malattia autoimmune, l’esposizione a lungo termine al PM10 avrebbe portato a un rischio maggiore del 12% e del 13% di malattie autoimmuni, in particolare artrite reumatoide, malattie del tessuto connettivo e malattie infiammatorie intestinali.

Trattandosi di uno studio osservazionale e con mancanza di certe informazioni essenziali, tra cui l'inizio dei sintomi della malattia autoimmune, non è possibile stabilire con esattezza il legame tra l’inquinamento atmosferico e l’emergere di tali malattie. Tuttavia, resta un ottimo punto di partenza per comprendere al meglio la gravità del tutto.

Nell’agosto 2021, invece, abbiamo evidenziato la pericolosità dell’inquinamento da piombo.