Studio italiano indica che i terremoti potrebbero essere collegati a emissioni di CO2

Subito dopo il terribile terremoto dell'Aquila, un team dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha iniziato a misurare l'anidride carbonica che stava ribollendo nelle sorgenti vicine, sperando di rilevare i processi terrestri, tettonica a placche a parte, capaci di dar il via a questi eventi sismici.

Gli esperti dietro la ricerca italiana hanno continuato a campionare le acque sorgive della regione fino al 2018, confrontando gli impulsi di gas CO2 disciolto originatisi in profondità nel sottosuolo con le registrazioni dell'attività sismica. In quel periodo, altri due terremoti hanno scosso la regione. Sotto L'Aquila, a nord-est di Roma, si trovano due falde acquifere sotterranee che alimentano sorgenti superficiali ed è qui che i ricercatori hanno potuto misurare la CO2 che fuoriesce dal basso.

Questa indagine geochimica durata un decennio rivela, per la prima volta, la relazione tra terremoti e CO2 sepolta che nel tempo sfugge lungo linee di faglia attraverso sorgenti e sfiati. Indica, inoltre, quanto potrebbe essere potente la CO2 sotto terra e potrebbe rafforzare le nostre previsioni dei terremoti a venire.

L'ascesa della CO2 sepolta inizia quando le placche tettoniche sotto gli Appennini si macinano insieme, riscaldando e sciogliendo le rocce carbonatiche. Quest'ultime, dopo lo scontro, rilasciano la CO2 immagazzinata al suo interno. Il gas si accumula costantemente in "serbatoi" a circa 10-15 chilometri sotto terra e si dissolve nei bacini delle acque sotterranee che incontra nel suo percorso verso la superficie.

Misurando il contenuto di carbonio in 36 sorgenti intorno all'Aquila tra il 2009 e il 2018, i ricercatori hanno mostrato come questo processo si allinei con l'attività sismica. "I terremoti appenninici dell'ultimo decennio sono chiaramente associati all'ascesa della CO2 di derivazione profonda", afferma i ricercatori in un comunicato stampa. La quantità di CO2 profonda disciolta nell'acqua di sorgente è aumentata e diminuita parallelamente al numero e all'intensità dei terremoti nel tempo.

Le emissioni, infatti, hanno raggiunto il picco durante i principali terremoti e periodi di intensa attività sismica, per poi diminuire quando le sue scosse sono diminuite. Non si può ancora affermare con certezza, ma i ricercatori ritengono che l'anidride carbonica salga continuamente da grandi profondità, indebolendo le fratture della crosta man mano che la pressione aumenta.

I ricercatori hanno anche stimato la quantità di CO2 espulsa in un decennio dall'attività tettonica in questa parte dell'Appennino: 1.8 milioni di tonnellate di carbonio, paragonabile alle quantità emesse da 350.000 auto guidate per un anno. Il prossimo obiettivo degli esperti è quello di installare un sistema di monitoraggio negli Appennini per aiutare ulteriori analisi e per verificare se l'aumento di CO2 possa essere correlato all'attività sismica.